В соответствии с пунктом 2 указа №258 от 25 июля 2017 г. «О холдинге по производству фармацевтической продукции» Совет министров Беларуси своим постановлением №583 от 04.08.2017 поручил Министерству здравоохранения создать комиссию по ликвидации Департамента фармацевтической промышленности Минздрава с участием представителей Министерства финансов, Государственного комитета по имуществу.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, также поручено после завершения расчетов с кредиторами Департамента фармацевтической промышленности Министерства здравоохранения утвердить ликвидационный баланс департамента и обеспечить передачу-приемку на баланс Минздрава имущества Департамента фармацевтической промышленности Министерства здравоохранения, оставшегося после удовлетворения требований его кредиторов.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.