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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ЛИКВИДИРУЮТ ДЕПАРТАМЕНТ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ МИНЗДРАВА
11:26 07.08.2017
В соответствии с пунктом 2 указа №258 от 25 июля 2017 г. «О холдинге по производству фармацевтической продукции» Совет министров Беларуси своим постановлением №583 от 04.08.2017 поручил Министерству здравоохранения создать комиссию по ликвидации Департамента фармацевтической промышленности Минздрава с участием представителей Министерства финансов, Государственного комитета по имуществу.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, также поручено после завершения расчетов с кредиторами Департамента фармацевтической промышленности Министерства здравоохранения утвердить ликвидационный баланс департамента и обеспечить передачу-приемку на баланс Минздрава имущества Департамента фармацевтической промышленности Министерства здравоохранения, оставшегося после удовлетворения требований его кредиторов.
Постановление вступает в силу со дня его принятия.
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