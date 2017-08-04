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ЭКОНОМИКА РБ


УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ В РАБОТЕ ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ В ХОЗОБОРОТ НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТАВИЛ БОЛЕЕ 50%
10:41 07.08.2017

Удельный вес задействованных в работе по вовлечению в хозоборот неиспользуемых объектов недвижимости Гомельской области составил более 50%, или 2758 объектов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, обследование всех населенных пунктов Гомельской области с целью выявления неиспользуемого имущества было проведено почти год назад в период с августа по октябрь 2016 года, в ходе которого было выявлено более 5,5 тыс. незадействованных объектов. Данный вопрос был взят на личный контроль председателем Гомельского облисполкома.

Несмотря на то, что Гомельская область по итогам работы за 1 полугодие 2017 г. вышла на 1 место среди областей и по количеству, и по удельному весу вовлеченных неиспользуемых объектов коммунальной собственности и ОАО с долей коммунальной собственности в уставном фонде более 50%, председатель облисполкома Владимир Дворник выступил с критикой руководителей регионов, в которых показатели работы в данном направлении оказались ниже среднеобластного уровня.

Работа по наведению порядка на земле будет продолжена, ее результаты будут рассмотрены в первой половине ноября текущего года.
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