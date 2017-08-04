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ЭКОНОМИКА РБ
ХОЛДИНГ «БЕЛРЕСУРСЫ» В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ РЕАЛИЗОВАЛ ТОВАРЫ И УСЛУГИ НА 205 МЛН РУБЛЕЙ
10:27 07.08.2017
В первом полугодии 2017 года холдинг «Белресурсы» реализовал товары, продукцию, работы и услуги на 205,3 млн рублей, произвел продукцию на сумму 38,7 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, в процентном соотношении к аналогичному периоду прошлого года эти показатели составляют 107,1% и 112% соответственно.
Организациями, входящими в состав холдинга «Белресурсы» за январь-июнь 2017 года были выполнены все доведенные ключевые показатели эффективности работы: рентабельность продаж – 5,5% при задании 3,3%; чистая прибыль – 2412,9 тыс. рублей при задании 15 тыс. рублей; темп роста экспорта, товаров, продукции, работ, услуг к аналогичному периоду 2016 г. – 95,6% при плане – 90%; показатель по снижению уровня затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) – 4,044% при плане 0,1%.
На сегодня география экспорта организаций холдинга охватывает свыше 20 стран: ЕАЭС (Россия, Казахстан, Кыргызстан), страны ЕС (Болгария, Латвия, Литва, Польша, Германия, Италия, Эстония), а также Великобританию, Швейцарию, Украину, Узбекистан, Туркменистан, Монголию, Молдову, Грузию, Армению, Боснию и Герцеговину, Китай и др.
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