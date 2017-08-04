Национальный банк Беларуси с 7 августа выпускает в обращение памятные монеты «Шлях Скарыны. Вільня» серии «Шлях Скарыны».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, монеты выпущены: серебряная – номиналом 20 рублей, массой 33,62 г, диаметром 50 мм, пробой сплава 925, тиражом 2000 штук; медно-никелевая – номиналом 1 рубль, массой 19,5 г, диаметром 37 мм, тиражом 3000 штук.

Монеты имеют форму круга, с лицевой и оборотной сторон – выступающий кант по окружности. Боковая поверхность монет с насечкой.

Аверс: вверху – рельефное изображение Государственного герба Беларуси, под ним надпись: РЭСПУБЛIКА БЕЛАРУСЬ; в центре – цитата из послесловия к «Часослову» из «Малой подорожной книжки», изданной Ф. Скориной (для серебряной монеты цитата выполнена при помощи технологии тампопечати), под ней – декоративный элемент из «Малой подорожной книжки»; слева и справа – фрагменты иллюстраций из «Малой подорожной книжки», в поле которых вписаны: слева – год чеканки, справа – проба сплава (на серебряной); внизу – номинал: 20 РУБЛЁЎ (на серебряной) и 1 РУБЕЛЬ (на медно-никелевой).

Реверс: в центре – изображение Богоматери с младенцем из «Малой подорожной книжки» на фоне вида города Вильно со старинной гравюры XVI столетия из атласа Г. Брауна; слева и справа – фрагменты декоративных элементов из «Малой подорожной книжки»; внизу – надпись «Вільня»; вверху – надпись по кругу «ШЛЯХ СКАРЫНЫ».

Монеты отчеканены в ЗАО «Литовский монетный двор». Серебряные и медно-никелевые монеты изготовлены качеством «анциркулейтед» с оксидированием.

Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Беларуси и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.