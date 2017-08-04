ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
07.08.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


НАЦБАНК ВЫПУСКАЕТ В ОБРАЩЕНИЕ ПАМЯТНЫЕ МОНЕТЫ «ШЛЯХ СКАРЫНЫ. ВІЛЬНЯ» СЕРИИ «ШЛЯХ СКАРЫНЫ»
09:58 07.08.2017

Национальный банк Беларуси с 7 августа выпускает в обращение памятные монеты «Шлях Скарыны. Вільня» серии «Шлях Скарыны».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, монеты выпущены: серебряная – номиналом 20 рублей, массой 33,62 г, диаметром 50 мм, пробой сплава 925, тиражом 2000 штук; медно-никелевая – номиналом 1 рубль, массой 19,5 г, диаметром 37 мм, тиражом 3000 штук.

Монеты имеют форму круга, с лицевой и оборотной сторон – выступающий кант по окружности. Боковая поверхность монет с насечкой.

Аверс: вверху – рельефное изображение Государственного герба Беларуси, под ним надпись: РЭСПУБЛIКА БЕЛАРУСЬ; в центре – цитата из послесловия к «Часослову» из «Малой подорожной книжки», изданной Ф. Скориной (для серебряной монеты цитата выполнена при помощи технологии тампопечати), под ней – декоративный элемент из «Малой подорожной книжки»; слева и справа – фрагменты иллюстраций из «Малой подорожной книжки», в поле которых вписаны: слева – год чеканки, справа – проба сплава (на серебряной); внизу – номинал: 20 РУБЛЁЎ (на серебряной) и 1 РУБЕЛЬ (на медно-никелевой).

Реверс: в центре – изображение Богоматери с младенцем из «Малой подорожной книжки» на фоне вида города Вильно со старинной гравюры XVI столетия из атласа Г. Брауна; слева и справа – фрагменты декоративных элементов из «Малой подорожной книжки»; внизу – надпись «Вільня»; вверху – надпись по кругу «ШЛЯХ СКАРЫНЫ».

Монеты отчеканены в ЗАО «Литовский монетный двор». Серебряные и медно-никелевые монеты изготовлены качеством «анциркулейтед» с оксидированием.

Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Беларуси и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.08.2017
валюта курс
EUR 2.3157
USD 1.9495
RUB 3.2331
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.08.2017
валюта курс +/-
EUR 2.3157 -0.0012
USD 1.9495 -0.0073
RUB 3.2331 +0.0106
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2990 2.3060
USD 1.9460 1.9500
RUB 3.2350 3.2500
подробнее

Конвертация в банках
на 07.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1770 1.1830
EUR/RUB 70.5000 71.2000
USD/RUB 59.7000 60.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте