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ЭКОНОМИКА РБ
ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ БЕЛАРУСИ ЗА ИЮЛЬ ВЫРОСЛИ НА 1,6% ДО 6,7 МЛРД ДОЛЛАРОВ
09:41 07.08.2017
Международные резервные активы Беларуси на 1 августа 2017 года, по предварительным данным, составили 6664,8 млн долларов США (в эквиваленте).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального банка Беларуси, за июль 2017 года золотовалютные резервы выросли на 103,8 млн долларов США (на 1,6%) после роста в июне 2017 года на 1322,1 млн долларов США (на 25,2%). За январь – июль прирост резервов составил 1737,6 млн долларов США (35,3%).
Увеличению международных резервных активов в июле способствовали поступление средств от продажи Национальным банком облигаций, номинированных в иностранной валюте, покупка Нацбанком иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», увеличение объема средств в иностранной валюте на корреспондентских счетах банков в Национальном банке, а также увеличение стоимости монетарного золота.
Правительством и Национальным банком в июле исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 533 млн долларов США.
В 2016 году золотовалютные резервы Беларуси в определении ССРД МВФ увеличились на 751 млн долларов США (на 18%), до 4927,2 млн долларов США (в эквиваленте) на 1 января 2017 года. Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2017 год предусмотрен рост золотовалютных резервов в определении ССРД МВФ не менее чем на 500 млн долларов США.
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