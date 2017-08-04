Сотрудники органов внутренних дел с 27 июля по 10 сентября реализуют в республике комплекс мероприятий, направленных на предотвращение преступных посягательств на товарно-материальные ценности сельскохозяйственных организаций, хищений нового урожая, фактов бесхозяйственности со стороны руководителей и материально ответственных лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве внутренних дел, с этой целью в каждом регионе работают рейдовые группы, в состав которых входят сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями, Госавтоинспекции, других милицейских служб. В том числе с использованием фото- и видеоаппаратуры стражи правопорядка осуществляют мониторинг хода уборки урожая, оценивают техническое состояние сельхозмашин, контролируют соблюдение условий транспортировки и хранения зерна и иных ТМЦ, обоснованность расходования горюче-смазочных материалов, выявляют причины и условия, способствующие совершению хищений, вносят рекомендации по их устранению. Для предотвращения нарушений и поддержания дисциплины проводятся встречи в коллективах хозяйств.

«Предварительные результаты проверок выявили ряд серьезных недостатков, преимущественно связанных с непринятием мер по устранению причин и условий, способствующих причинению ущерба, и несоблюдением трудовой дисциплины. И это притом что в ряде случаев на те или иные упущения представителям предприятий АПК уже указывалось по итогам проведенных в начале года проверок», - отметил заместитель начальника отдела ГУБЭП КМ МВД, подполковник милиции Александр Погоский.

По данным на 1 августа, за непринятие мер по устранению недостатков в отношении должностных лиц составлено пять административных протоколов. Руководителям организаций агропромышленного комплекса выдано около 60 предписаний, 30 человек привлечены к ответственности за игнорирование этих требований. В органы исполнительной власти направлено свыше 80 представлений о причинах и условиях, способствующих совершению противоправных деяний, а также упущениях в работе хозяйств.

«Мониторинг позволил выявить проблемы, препятствующие качественной уборке и обеспечению сохранности урожая. Одна из основных – ненадлежащее техническое состояние сельскохозяйственной техники. Например, на территории машинного двора ОАО «Белыничи» стражи правопорядка обнаружили зерноуборочный комбайн без двигателя, сиденья и электронного оборудования. Разукомплектованная техника – комбайн, погрузчик и трактор – хранилась и в хозяйстве, расположенном в деревне Комсеничи Круглянского района. А в ОАО «Железинский АГРО» на Славгородчине на момент проверки в нерабочем состоянии оказались два из пяти комбайнов. Одна машина госпредприятия «Видевщина» Молодечненского района уже больше года находится в ремонте, но каких-либо действенных мер по восстановлению техники так и не предпринято. Аналогичные нарушения выявлены в Добрушском, Буда-Кошелевском, Брагинском, Кормянском, Слуцком, Борисовском, Солигорском, Столбцовском, Любанском районах», – сказал А. Погоский.

В ходе рейдов к ответственности привлечены работники, выпустившие на линию неисправный транспорт. В ряде случаев также оказалось, что сельхозмашины не прошли технический осмотр, а потому не могут быть допущены к работе. В ОАО «Погостский» Березинского района среди таковых девять комбайнов и пять единиц техники, предназначенной для перевозки зерна. Невзирая на запрет, подобный транспорт эксплуатируется и в КСУП «Племенной завод Красная Звезда» Клецкого района.

«Нельзя не сказать и о нарушениях трудовой дисциплины, которые отмечены в Кировском, Ивацевичском, Калинковичском, Березовском и Лоевском районах», - добавил подполковник милиции.

В ряде хозяйств республики не уделяют должного внимания обеспечению сохранности товарно-материальных ценностей. На территории сельхозорганизаций порой отсутствуют ограждение или запирающие устройства, освещение, обеспечен свободный доступ в помещения для ремонта техники, где хранятся запчасти, а также в кабины транспортных средств с ключами в замках зажигания. В поле зрения правоохранителей оказались свыше десяти сторожей, находившихся на рабочем месте в нетрезвом состоянии. Указанные проступки выявлены в Кировском, Белыничском, Славгородском, Кличевском, Горецком, Копыльском районах.

Всего в период уборочной раскрыто несколько краж имущества сельхозорганизаций, возбуждены уголовные дела. Пресечены попытки мелких хищений топлива и зерна. Выявлено четыре факта хранения предназначенного для сельхозпредприятий дизельного топлива, которое незаконно присвоили работники.

Не озабочены в некоторых хозяйствах также сохранностью продукции. Несмотря на неблагоприятную погоду, на территории зерносушильных комплексов в Горецком и Логойском районах семена рапса хранились под открытым небом, порой прямо на земле. А в Молодечненском районе хоть и были сгружены под навесом, но на территории машинно-тракторного парка, где они пропитались остатками горюче-смазочных материалов. В СХП «Солигорский Райагросервис» под проливным дождем и палящим солнцем находились 333 тонны зерна.

Срыву плана проведения уборочных работ способствовали и факты необеспеченности сельскохозяйственных предприятий топливом. Например, из десяти имеющихся в распоряжении КСУП «Маложинский» в Брагинском районе зерноуборочных комбайнов на момент проверки два находились в ремонте, остальные не вышли в поле из-за отсутствия горючего. Схожая ситуация и в ОАО «Новая Любания» Вилейского района.

Для рационального использования имеющихся материальных и технических ресурсов, повышения контроля над соблюдением трудовой дисциплины, оперативного вмешательства и оказания действенной помощи хозяйствам к решению проблемы будут активно привлекаться представители исполнительной власти.