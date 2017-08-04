Международная туристская выставка «Турбизнес-2017» пройдет 27-29 сентября в Минске (пр-т. Победителей, 14, выставочный центр «БелЭкспо»).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства спорта и туризма, тематика выставки: въездной-выездной туризм; туроператоры-турагенты; спортивный и приключенческий туризм; рекреационный туризм; медицинский туризм; семейный и детский туризм; охотничий туризм; транспортные компании; оборудование туристических агентств, гостиниц; спортивное и туристическое снаряжение и оборудование; спортивная и туристическая одежда; подготовка туристических кадров; страхование и безопасность в туризме; картографическая и сувенирная продукция.

В 24-й раз выставка «Турбизнес» станет местом встречи деловых людей, работающих в сфере оказания туристских услуг. Программа предусматривает презентации, круглые столы, семинары по наиболее актуальным проблемам туристской отрасли.

Выставку проводит Национальный выставочный центр «БелЭкспо» Управления делами президента Беларуси совместно с Министерством спорта и туризма Беларуси.