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ЭКОНОМИКА РБ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ТУРИСТСКАЯ ВЫСТАВКА «ТУРБИЗНЕС-2017» ПРОЙДЕТ 27-29 СЕНТЯБРЯ В МИНСКЕ
16:57 04.08.2017
Международная туристская выставка «Турбизнес-2017» пройдет 27-29 сентября в Минске (пр-т. Победителей, 14, выставочный центр «БелЭкспо»).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства спорта и туризма, тематика выставки: въездной-выездной туризм; туроператоры-турагенты; спортивный и приключенческий туризм; рекреационный туризм; медицинский туризм; семейный и детский туризм; охотничий туризм; транспортные компании; оборудование туристических агентств, гостиниц; спортивное и туристическое снаряжение и оборудование; спортивная и туристическая одежда; подготовка туристических кадров; страхование и безопасность в туризме; картографическая и сувенирная продукция.
В 24-й раз выставка «Турбизнес» станет местом встречи деловых людей, работающих в сфере оказания туристских услуг. Программа предусматривает презентации, круглые столы, семинары по наиболее актуальным проблемам туристской отрасли.
Выставку проводит Национальный выставочный центр «БелЭкспо» Управления делами президента Беларуси совместно с Министерством спорта и туризма Беларуси.
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