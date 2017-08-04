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ЭКОНОМИКА РБ
В ЛУНИНЕЦКОМ РАЙОНЕ УБРАНО ПОЧТИ 29% ПЛОЩАДЕЙ
16:42 04.08.2017
Заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин 2 августа совершил рабочую поездку в Брестскую область.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, вице-премьер начал свою поездку с приема граждан в Лунинецком райисполкоме.
Во время приема были даны поручения и разъяснения по вопросам, связанным с улучшением жилищных условий путем индивидуального строительства дома и долевого строительства жилых помещений, размещения врачебной амбулатории в дер. Лахва, а также строительства объекта придорожного сервиса на дороге М-10.
Кроме того, А. Калинин посетил сельскохозяйственные предприятия ЧП «Редигерово-Агро» и ГП «Городокский», расположенные в Лунинецком районе, где ознакомился с ходом уборочной кампании, работой зерносушильных комплексов, где проходила послеуборочная доработка зерна озимой ржи.
На уборке зерновых культур в Лунинецком районе 2 августа было задействовано 79 комбайнов.
На момент посещения вице-премьером района, убрано 5903 га, или 28,5% площадей. Валовой сбор при этом составил 16923 тонны при средней урожайности 28,7 ц/га.
Нагрузка на один зерноуборочный комбайн составляет 248 га зерновых и зернобобовых культур. Для послеуборочной доработки зерна в районе имеется 15 зерноочистельно-сушильных комплексов и 37 отдельно стоящих сушилок, из них на местных видах топлива работает 20 единиц.
При посещении сельскохозяйственных предприятий заместителем премьер-министра было даны соответствующие поручения.
Рабочая поездка завершилась посещением РУП «Гранит», где совместно с руководством БелЖД были рассмотрены вопросы по наращиванию поставок продукции на внутренний и внешний рынки.
Как уполномоченный от правительства по Брестской области, 5 августа заместитель премьер-министра запланировал посещение Барановичского, Ганцевичского, Ивацевичского и Ляховичского районов, где ознакомится с ходом уборочной кампании.
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