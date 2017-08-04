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ЭКОНОМИКА РБ


В ДВИЖЕНИЕ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА ПО УЛ. В. ХОРУЖЕЙ В МИНСКЕ 12 И 13 АВГУСТА ВНОСЯТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ
16:30 04.08.2017

В связи с проведением работ по асфальтированию ул. В. Хоружей в Минске с закрытием движения всех видов транспорта на участке от ул. Кропоткина до ул. Червякова вносятся изменения в работу пассажирского транспорта 12 и 13 августа 2017 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Столичный транспорт и связь», движение троллейбусного маршрута №40 организуется со стороны ДС «Юго-Запад» со следованием по ул. Куйбышева, В. Хоружей, М. Богдановича, пл. Бангалор, ул. Сурганова, Карастояновой, обратно – по ул. Карастояновой, Сурганова, Куйбышева и далее по маршруту; движение автобусного маршрута №38 организуется по ул. Карастояновой, Кропоткина, В. Хоружей, М. Богдановича и далее по маршруту в обоих направлениях.

Работа троллейбусного маршрута №22 отменяется.

В целях компенсации снятого троллейбусного движения организуется работа временного автобусного маршрута № 922 «ДС Карастояновой – ст. метро «Пл. Я.Коласа» со следованием по ул. Карастояновой, Кропоткина, В. Хоружей в прямом направлении, по ул. Красной, просп. Машерова, ул. Куйбышева, В. Хоружей, Кропоткина, Карастояновой в обратном направлении, а также будет увеличено количество подвижного состава на автобусном маршруте №38.

Пассажирам, имеющим многоразовые проездные документы на троллейбус, предоставляется право проезда без дополнительной оплаты в автобусах маршрутов №19, 29, 59 (на участке от Комаровского рынка до ул. Карастояновой), №38, 922.
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