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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 22% ПАСПОРТОВ ГОТОВНОСТИ К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОЭНЕРГИИ
16:23 04.08.2017
Всем потребителям тепловой энергии и ведомственным теплоисточникам необходимо до 1 октября 2017 года оформить в установленном порядке паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГПО «Белэнерго», в целом по республике подлежит оформлению до 1 октября паспортов готовности к работе в ОЗП:
потребителей тепловой энергии – 22% зарегистрировано, 78% осталось (всего 28414);
ведомственных теплоисточников – 17% зарегистрировано, 83% осталось (всего 13395).
Процент готовности потребителей и теплоисточников на 01.08.2016 составлял 9,1% и 7,8% соответственно.
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