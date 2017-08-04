Всем потребителям тепловой энергии и ведомственным теплоисточникам необходимо до 1 октября 2017 года оформить в установленном порядке паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГПО «Белэнерго», в целом по республике подлежит оформлению до 1 октября паспортов готовности к работе в ОЗП:

потребителей тепловой энергии – 22% зарегистрировано, 78% осталось (всего 28414);

ведомственных теплоисточников – 17% зарегистрировано, 83% осталось (всего 13395).

Процент готовности потребителей и теплоисточников на 01.08.2016 составлял 9,1% и 7,8% соответственно.