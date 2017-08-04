Организации Министерства связи и информатизации за первое полугодие 2017 года освоили 187,5 млн рублей инвестиций в основной капитал.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсвязи, темп роста в сопоставимых ценах составил 113,4%. Привлечение прямых иностранных инвестиции на чистой основе (без учета задолженности за товары, работы, услуги) ожидается на уровне установленного задания – 60 млн долларов США.

В плановом порядке в текущем году выполняются 58 проектов Государственной программы развития цифровой экономики и информационного общества (12 мероприятий с началом в 2017 году и 46 начатых ранее), данная программа включает в себя три подпрограммы.

В январе-июне 2017 года производилось программно-аппаратное расширение IMS-платформы, в результате которого общее количество абонентов увеличилось на 306 тыс. и на 1 июля 2017 составило более 2 млн.

В текущем году введено в эксплуатацию 3,5 тыс. км волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по технологии GPON. В результате количество абонентов, подключенных по технологии GPON на 1 июля 2017 года, составило практически 1,4 млн. Проникновение абонентов GPON в многоквартирной городской застройке составило 54%.

Количество абонентов стационарного широкополосного доступа к сети Интернет по итогам первого полугодия 2017 года достигло 3,1 млн, что составляет более 32% населения республики.

Количество абонентов, воспользовавшихся услугами широкополосного беспроводного доступа в сеть Интернет, в целом по республике увеличилось по сравнению с началом года на 400,5 тыс. абонентов и на 01.07.2017 ожидается на уровне 6,4 миллиона;

Количество абонентов IPTV увеличилось на 85 тыс. и по состоянию на 1 июля 2017 года составило 1,6 млн абонентов.

Охват населения услугами сотовой подвижной электросвязи стандарта LTE на 1 июля 2017 года составил 60% – услуги оказываются в 29 крупных районных центрах, во всех областных центрах и городе Минске.

Среднее потребление трафика LTE пользователя составило 5,8 Гб на абонента.

На 1 июля 2017 года общее количество абонентов сотовой подвижной электросвязи насчитывает 11,3 млн.

Продолжительность разговоров абонентов сотовой подвижной электросвязи в январе-июне 2017 года в среднем увеличилась на 11 минут и составила 737 минут в месяц на одного абонента.