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ЭКОНОМИКА РБ


ДОБРУШСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ ПОСУДЫ
16:09 04.08.2017

Продукция ЗАО «Добрушский фарфоровый завод» выпускается под брендом «Фарфор Белой Руси».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллегпром», сегодня «Фарфор Белой Руси» представляет новые коллекции посуды: «Васильки», «Белорусский мотив», «Лаванда» и сувенирную серию кружек «Франциск Скорина». Наборы изготовлены из классического твёрдого фарфора. Их можно использовать как в микроволновой печи, так и в посудомоечной машине.

В новой коллекции посуды «Васильки» предлагаются тарелки, салатники, миски и блюда.

Традиционный мотив белорусских рушников коллекции «Белорусский мотив» отражён на чайных сервизах ф. Романс на 15 предметов, наборах, и столовых сервизах ф. Идиллия на 37 предметов.

Коллекция «Лаванда» представлена на столовых сервизах 36 и 37 предметов на 6 и 12 персон ф. Идиллия, на чайных сервизах ф. Реванш, а также в розницу.

«Фарфор Белой Руси» в честь 500-летия белорусского и восточнославянского книгопечатания выпустил сувенирную серию кружек «Франциск Скорина». Также предлагаются кружки в подарочной коробке с деколью «Наследие», изображающие национальные костюмы славян и известные архитектурные сооружения.

«Фарфор Белой Руси» предлагает новые наборы для холодца и вареников в новой упаковке.
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