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ЭКОНОМИКА РБ


ВИТЕБСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АККУРАТСЕРВИС» БУДЕТ ИЗГОТАВЛИВАТЬ КОНСТРУКЦИИ ИЗ АЛЮМИНИЯ
16:02 04.08.2017

Производство алюминиевых конструкций планирует создать ООО «АккуратСервис» на базе неиспользуемого складского комплекса на окраине Витебска, сообщают «Витебские вести».

Предприятие выкупило объект по результатам аукциона, организованного фондом «Витебскоблимущество».

По словам директора ООО «АккуратСервис» Андрея Шварца, предприятие развивается и столкнулось с дефицитом складских и производственных площадей. Для выхода из ситуации было решено приобрести в собственность недвижимость под размещение нового производственного подразделения. Оно будет специализироваться на выпуске конструкций из алюминия и стекла, в том числе дверей, ворот, фасадов, входных групп. Объем инвестиций, необходимых для освоения площадки, пока просчитывается. Первоначально на новом производстве компания предполагает создать до 10 рабочих мест, при этом сегодня на предприятии работает чуть более 20 сотрудников.

Неиспользуемый складской комплекс привлек внимание отечественного инвестора хорошим состоянием зданий, построенных в 1970–1980-х годах. Технические характеристики площадки соответствовали требуемым для решения перспективных производственных задач. Немаловажную роль сыграла и выгодность ценового предложения, отметил А. Шварц.

На торги с начальной ценой, равной одной базовой величине, выставлялось шесть зданий и сооружений общей площадью более 3 тыс. кв. м, а также земельный участок около 1,2 га в аренду на 25 лет. Так как интерес к лоту проявил один участник, то аукцион признан несостоявшимся. Единственный претендент согласился приобрести недвижимость по начальной цене, увеличенной на 5%, то есть за 144,9 руб.

Как пояснила заместитель начальника управления по распоряжению госимуществом фонда «Витебскобл-имущество» Ольга Юшковская, бывший складской комплекс, ранее принадлежавший республиканскому предприятию из системы Министерства обороны, неоднократно выставлялся на торги в 2017-м. Всего с начала года на аукционах, организованных фондом, продано примерно 40 объектов на сумму 285 тыс. руб., в том числе около половины из них на торгах за одну базовую величину. Примечательно, что в основном спросом пользуются здания и сооружения, расположенные в Витебском, Лепельском и Глубокском районах.
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