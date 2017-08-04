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ЭКОНОМИКА РБ


В ХОЗЯЙСТВА ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ОТПРАВИЛИСЬ ПОЧТИ 50 ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ ПО ЛИЗИНГУ
15:55 04.08.2017

49 зерноуборочных комбайнов отправились в хозяйства Гомельской области и уже включились в жатву, передает «Гомельская правда».

Речь идет об указе №146 о финансировании закупки современной техники и оборудования. Разработана программа обеспечения предприятий АПК уборочной техникой, приобретаемой по договорам лизинга. Ее реализацией в стране занимается ОАО «Промагролизинг».

Отгрузку первой партии — зерноуборочных комбайнов производства ОАО «Гомсельмаш» — провели 3 августа в агрогородке Еремино. Машины, так необходимые в эти дни на полях, отправились своим ходом в хозяйства. Специалисты комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома подчеркнули: 4 августа эта техника включится в работу.

Указ №146 действует с 2015 года. Определены объемы выделяемых из бюджета средств, количество закупаемой техники. В Гомельской области, как и во всей стране, машины распределяются равномерно по всем районам. Комбайны, в первую очередь, выделяют хозяйствам с большими площадями под зерновые и иные культуры. Одно из условий конкурса — организация должна иметь исправный машинный парк.

Как отметили в облсельхозпроде, сегодня на Гомельщине насчитывается 1318 комбайнов. 10-15% парка с учетом амортизации ежегодно обновляется — это уже прописная истина. Договоры лизинга, как вид государственной поддержки, — один из способов получить дорогостоящую технику на выгодных условиях. Почти полсотни комбайнов для уборки зерновых — только первая партия, отгруженная по лизингу. На подходе вторая — 25 кормоуборочных гомсельмашевских комбайнов.
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