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ЭКОНОМИКА РБ
МОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР МТС ПРЕДСТАВИЛ ТАРИФ «ГОСТЕВОЙ 7» ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ
15:41 04.08.2017
Мобильный оператор МТС представляет новый тарифный план «Гостевой 7» для иностранных клиентов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, абонентам тарифа еженедельно начисляется 1 ГБ интернет-трафика. Если в течение недели этот объем закончится, можно продолжить пользоваться мобильным интернетом по тарифу 0,0435 руб. за 1 МБ или оформить дополнительный пакет размером от 1 ГБ до 5 ГБ. Цена на звонки внутри сети МТС и в сети других операторов страны в рамках тарифа одинаковая – 0,07 руб. за минуту.
Стоимость тарифа «Гостевой 7» – 4 рубля за 7 дней. Подключиться можно в любом салоне связи МТС и в партнерских офисах компании.
Тарифный план от МТС «Гостевой 7» подойдет тем, кто приезжает в Беларусь ненадолго и активно пользуется интернетом.
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