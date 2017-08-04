Мобильный оператор МТС представляет новый тарифный план «Гостевой 7» для иностранных клиентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, абонентам тарифа еженедельно начисляется 1 ГБ интернет-трафика. Если в течение недели этот объем закончится, можно продолжить пользоваться мобильным интернетом по тарифу 0,0435 руб. за 1 МБ или оформить дополнительный пакет размером от 1 ГБ до 5 ГБ. Цена на звонки внутри сети МТС и в сети других операторов страны в рамках тарифа одинаковая – 0,07 руб. за минуту.

Стоимость тарифа «Гостевой 7» – 4 рубля за 7 дней. Подключиться можно в любом салоне связи МТС и в партнерских офисах компании.

Тарифный план от МТС «Гостевой 7» подойдет тем, кто приезжает в Беларусь ненадолго и активно пользуется интернетом.