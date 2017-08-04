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ЭКОНОМИКА РБ


ПО БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ ЗА 2016 ГОД ПЕРЕВЕЗЕНО 126,8 МЛН ТОНН ГРУЗОВ
15:35 04.08.2017

По Белорусской железной дороге за 2016 год перевезено 126,8 млн тонн грузов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статистическом комитете, удельный вес железнодорожного транспорта в структуре перевозок грузов всеми видами транспорта составил 30,4%.

Грузооборот железнодорожного транспорта в прошедшем году составил 41,1 млрд тонно-километров, или 32,7% в общем объеме грузооборота всех видов транспорта.

В 2016 году по Белорусской железной дороге перевезено 81,8 млн человек, или 4,1% от общего количества пассажиров, перевезенных всеми видами транспорта.

Наибольшее количество пассажиров перевозится в региональном сообщении эконом-класса. На его долю в 2016 году приходилось 78,3% перевозок железнодорожным транспортом. В прошедшем году этим видом сообщения воспользовалось 64,1 млн человек.

В межрегиональном сообщении перевезено 10,4 млн человек (12,7% в общем объеме перевозок пассажиров железнодорожным транспортом), или в 1,3 раза больше, чем в 2010 году.

В 2016 году в международном сообщении перевезено 3,8 млн человек, или 4,7% перевозок пассажиров железнодорожным транспортом.

Эксплуатационная длина железнодорожных путей Белорусской железной дороги на 1 января 2017 г. составила 5480 км. Густота железнодорожных путей составляет 26,4 км на 1000 кв. км территории.

Каждый пятый километр железнодорожных путей БЖД электрифицирован. На начало 2017 года протяженность электрифицированных участков составила 1131 км и по сравнению с 2010 годом увеличилась на 233 км, или на 25,9%.
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