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ЭКОНОМИКА РБ
СОЗДАНА КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСОВ ПО ВЫБОРУ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
15:20 04.08.2017
Создана комиссия по организации и проведению конкурсов по выбору исполнителей энергосберегающих мероприятий с финансированием за счет средств республиканского бюджета.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности, для организации и проведения конкурсов по выбору исполнителей мероприятий Государственной программы «Энергосбережение» на 2016–2020 годы, реализацию которых планируется осуществлять с участием средств республиканского бюджета, в Гродненском областном управлении по надзору за рациональным использованием ТЭР Департамента по энергоэффективности в соответствии с пунктом 23 Положения о порядке формирования, финансирования, выполнения и оценки эффективности реализации государственных программ создана областная комиссия по организации и проведению конкурсов по выбору исполнителей мероприятий с финансированием за счет средств республиканского бюджета, выполняемых в рамках перечня мероприятий по реализации основных направлений энергосбережения в Гродненской области на 2017 год.
Информация о дате и условиях проведения конкурсов будет размещена дополнительно.
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