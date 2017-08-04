Создана комиссия по организации и проведению конкурсов по выбору исполнителей энергосберегающих мероприятий с финансированием за счет средств республиканского бюджета.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности, для организации и проведения конкурсов по выбору исполнителей мероприятий Государственной программы «Энергосбережение» на 2016–2020 годы, реализацию которых планируется осуществлять с участием средств республиканского бюджета, в Гродненском областном управлении по надзору за рациональным использованием ТЭР Департамента по энергоэффективности в соответствии с пунктом 23 Положения о порядке формирования, финансирования, выполнения и оценки эффективности реализации государственных программ создана областная комиссия по организации и проведению конкурсов по выбору исполнителей мероприятий с финансированием за счет средств республиканского бюджета, выполняемых в рамках перечня мероприятий по реализации основных направлений энергосбережения в Гродненской области на 2017 год.

Информация о дате и условиях проведения конкурсов будет размещена дополнительно.