Пять районов Гродненской области завершили уборку озимого рапса, сообщает «Гродненская правда».

Масличная культура убрана в хозяйствах Берестовицкого, Дятловского, Зельвенского, Свислочского и Слонимского районов.

В области уже сжато 88% площадей, занятых под озимым рапсом. Урожайность составила 29,1 центнера с гектара, что на 9,1 центнера больше прошлогоднего. Самая высокая урожайность достигнута в Гродненском районе, где в среднем с каждого гектара получают 48,4 центнера маслосемян.

По данным на 3 августа, зерновые и зернобобовые в области убраны на 37,7 тысячи гектаров, что составляет 11% к заданию. Урожайность достигла 43,9 центнера с гектара, что на 3,3 центнера больше прошлогоднего. Уже убрано 15% площадей, занятых под яровым ячменем, 16% озимой пшеницы. Ведется уборка озимой ржи, яровой пшеницы и озимого тритикале.