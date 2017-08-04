На 01.07.2017 в Минске зарегистрировано более 71 тыс. субъектов хозяйствования, применяющих упрощенную систему налогообложения, в том числе порядка 22 тыс. организаций и 49 тыс. индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минску, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года количество таких субъектов выросло на 3,6%.

От данной категории плательщиков поступило 188,3 млн рублей, в том числе от организаций – 146,3 млн рублей, от ИП – 42 млн рублей.