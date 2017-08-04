|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.08.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 50% СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНСКА ПРИМЕНЯЮТ УСН
14:40 04.08.2017
На 01.07.2017 в Минске зарегистрировано более 71 тыс. субъектов хозяйствования, применяющих упрощенную систему налогообложения, в том числе порядка 22 тыс. организаций и 49 тыс. индивидуальных предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минску, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года количество таких субъектов выросло на 3,6%.
От данной категории плательщиков поступило 188,3 млн рублей, в том числе от организаций – 146,3 млн рублей, от ИП – 42 млн рублей.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.08.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 04.08.2017
Курсы в банках
на 04.08.2017
Конвертация в банках
на 04.08.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте