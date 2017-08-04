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ЭКОНОМИКА РБ
ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ МИНСВЯЗИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ И УСЛУГ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ СОСТАВИЛА ПОЧТИ 99 МЛН РУБЛЕЙ
14:26 04.08.2017
Прибыль организаций Министерства связи и информатизации от реализации продукции, товаров, работ, услуг за первое полугодие 2017 года составила 98,9 млн рублей, темп роста к соответствующему периоду прошлого года 108,5%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсвязи, рентабельность реализованной продукции, работ, услуг сохранилась на уровне соответствующего периода прошлого года и составила 15,1%, рентабельность продаж составила 11,1%.
Обеспечено выполнение коэффициента соотношения темпа роста выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг в расчете на одного среднесписочного работника и темпа роста номинальной заработной платы в целом по Минсвязи более единицы.
Общий экспорт телекоммуникационных, почтовых услуг и других видов услуг организаций системы Минсвязи за отчетный период оценивается на уровне 111,4 млн долл. США.
Удельный вес валовой добавленной стоимости в ВВП в целом по секции «Информация и связь» за январь-июнь оценивается на уровне 5%, из него валовая добавленная стоимость по деятельности в области телекоммуникаций – 1,7%.
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