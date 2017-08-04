Направления развития системы регистрации недвижимого имущества и «электронного правительства», применение информационных технологий и сервисов для обеспечения качества риэлтерских услуг и защиты прав потребителей, – эти и другие вопросы обеспечения качества риэлтерских услуг и защиты прав потребителей обсуждали в Минске участники круглого стола «Электронное правительство» на рынке недвижимости».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, в рамках мероприятия профессиональные участники рынка недвижимости и заинтересованные стороны обменивались мнениями и оценками об актуальных вопросах и проблемах информационного взаимодействия между органами госуправления, государственными организациями и представителями частного сектора экономики в контексте развития в Беларуси «электронного правительства».

Были обозначены перспективные формы участия риэлтерских организаций в развитии механизмов и инфраструктуры электронного правительства, как важной составной части государственно-частного партнерства в Беларуси и развития информационного общества.

Организаторами мероприятия выступили союз «Конфедерация агентств недвижимости» и общественное объединение «БелАН».

К участию в круглом столе были приглашены представители Администрации президента Беларуси, Палаты представителей Национального собрания Беларуси, Министерства юстиции, Национального кадастрового агентства Госкомимущества, Национального центра электронных услуг, Белорусского государственного технологического университета.