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ЭКОНОМИКА РБ
«ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО» В ПОДДЕРЖКУ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ БЕЛАРУСИ ОБСУЖДАЛОСЬ НА КРУГЛОМ СТОЛЕ В МИНСКЕ
14:11 04.08.2017
Направления развития системы регистрации недвижимого имущества и «электронного правительства», применение информационных технологий и сервисов для обеспечения качества риэлтерских услуг и защиты прав потребителей, – эти и другие вопросы обеспечения качества риэлтерских услуг и защиты прав потребителей обсуждали в Минске участники круглого стола «Электронное правительство» на рынке недвижимости».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, в рамках мероприятия профессиональные участники рынка недвижимости и заинтересованные стороны обменивались мнениями и оценками об актуальных вопросах и проблемах информационного взаимодействия между органами госуправления, государственными организациями и представителями частного сектора экономики в контексте развития в Беларуси «электронного правительства».
Были обозначены перспективные формы участия риэлтерских организаций в развитии механизмов и инфраструктуры электронного правительства, как важной составной части государственно-частного партнерства в Беларуси и развития информационного общества.
Организаторами мероприятия выступили союз «Конфедерация агентств недвижимости» и общественное объединение «БелАН».
К участию в круглом столе были приглашены представители Администрации президента Беларуси, Палаты представителей Национального собрания Беларуси, Министерства юстиции, Национального кадастрового агентства Госкомимущества, Национального центра электронных услуг, Белорусского государственного технологического университета.
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