Шесть фактов незаконного перемещения товаров при проведении специальных мероприятий пресекли сотрудники Оперативной таможни во взаимодействии с мобильной группой в/ч 1250 пограничной службы Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, так, в Лиозненском районе приостановлено движение грузового транспортного средства, следовавшего в Россию. При проведении проверки установлено, что около 20 тонн товара «белковый продукт с растительным жиром» следуют по недействительным документам.

В Оршанском районе на стоянке недалеко от белорусско-российской границы внимание таможенников привлекло еще одно грузовое транспортное средство. В документах на 20 тонн свежих яблок пунктом доставки значился город Орша, товар же перемещался в Россию.

Еще 78 тонн яблок обнаружены в четырех грузовых автомобилях, приостановленных в Дубровинском районе в 5 км от границы с Россией. Пунктом разгрузки всех четырех партий в документах обозначен белорусский поселок Езерище.

По выявленным фактам начаты административные процессы в соответствии с ч. 4 ст. 12.17 КоАП Беларуси. Оценочная стоимость сырного продукта составляет около 120 тыс. рублей, яблок – свыше 146 тыс. рублей.