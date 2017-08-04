ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.08.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


СОТРУДНИКИ ОПЕРАТИВНОЙ ТАМОЖНИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 20 ТОНН СЫРНОГО ПРОДУКТА НА 120 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ И 98 ТОНН ЯБЛОК НА 146 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
13:50 04.08.2017

Шесть фактов незаконного перемещения товаров при проведении специальных мероприятий пресекли сотрудники Оперативной таможни во взаимодействии с мобильной группой в/ч 1250 пограничной службы Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, так, в Лиозненском районе приостановлено движение грузового транспортного средства, следовавшего в Россию. При проведении проверки установлено, что около 20 тонн товара «белковый продукт с растительным жиром» следуют по недействительным документам.

В Оршанском районе на стоянке недалеко от белорусско-российской границы внимание таможенников привлекло еще одно грузовое транспортное средство. В документах на 20 тонн свежих яблок пунктом доставки значился город Орша, товар же перемещался в Россию.

Еще 78 тонн яблок обнаружены в четырех грузовых автомобилях, приостановленных в Дубровинском районе в 5 км от границы с Россией. Пунктом разгрузки всех четырех партий в документах обозначен белорусский поселок Езерище.

По выявленным фактам начаты административные процессы в соответствии с ч. 4 ст. 12.17 КоАП Беларуси. Оценочная стоимость сырного продукта составляет около 120 тыс. рублей, яблок – свыше 146 тыс. рублей.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.08.2017
валюта курс
EUR 2.3169
USD 1.9568
RUB 3.2225
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.08.2017
валюта курс +/-
EUR 2.3157 -0.0012
USD 1.9495 -0.0073
RUB 3.2331 +0.0106
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3120 2.3230
USD 1.9500 1.9550
RUB 3.2200 3.2350
подробнее

Конвертация в банках
на 04.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1850 1.1900
EUR/RUB 71.5000 72.2000
USD/RUB 60.2000 60.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте