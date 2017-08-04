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ЭКОНОМИКА РБ
СОТРУДНИКИ ОПЕРАТИВНОЙ ТАМОЖНИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 20 ТОНН СЫРНОГО ПРОДУКТА НА 120 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ И 98 ТОНН ЯБЛОК НА 146 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
13:50 04.08.2017
Шесть фактов незаконного перемещения товаров при проведении специальных мероприятий пресекли сотрудники Оперативной таможни во взаимодействии с мобильной группой в/ч 1250 пограничной службы Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, так, в Лиозненском районе приостановлено движение грузового транспортного средства, следовавшего в Россию. При проведении проверки установлено, что около 20 тонн товара «белковый продукт с растительным жиром» следуют по недействительным документам.
В Оршанском районе на стоянке недалеко от белорусско-российской границы внимание таможенников привлекло еще одно грузовое транспортное средство. В документах на 20 тонн свежих яблок пунктом доставки значился город Орша, товар же перемещался в Россию.
Еще 78 тонн яблок обнаружены в четырех грузовых автомобилях, приостановленных в Дубровинском районе в 5 км от границы с Россией. Пунктом разгрузки всех четырех партий в документах обозначен белорусский поселок Езерище.
По выявленным фактам начаты административные процессы в соответствии с ч. 4 ст. 12.17 КоАП Беларуси. Оценочная стоимость сырного продукта составляет около 120 тыс. рублей, яблок – свыше 146 тыс. рублей.
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