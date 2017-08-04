За год курсирования поездов межрегиональных линий бизнес-класса №707/708 и №709/710, обслуживание которых осуществляется моторвагонным подвижным составом в семивагонном исполнении (ЭПм), на участке Минск—Гомель перевезено около 380 тысяч человек.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Белорусской железной дороги, средняя заполняемость поезда составляет более 80%.

Как отметил начальник пассажирской службы управления БЖД Александр Захаревич, направление, которое определено белорусской магистралью по поэтапной замене поездов, состоящих из вагонов локомотивной тяги на моторвагонный подвижной состав, своевременное.

«Как минимум мы решаем три задачи — увеличиваем скорость доставки пассажиров, создаем комфортные условия проезда и снижаем эксплуатационные расходы. Поэтому работы в этом направлении будут проводиться и дальше. Согласно разработанным мероприятиям до 2020 года мы поэтапно будем работать над тем, чтобы все поезда, которые курсируют между Минском и областными центрами в перспективе были заменены на моторвагонный подвижной состав», – сказал А. Захаревич.

Составы ЭПм курсируют по маршруту Минск–Гомель с 3 августа 2016 года. Открытию межрегиональных пассажирских перевозок бизнес-класса электропоездом ЭПм InterCity по направлению Гомель—Минск предшествовал ряд мероприятий. В конце 2015 года была завершена электрификация на участке Гомель—Жлобин, с мая 2016 года проходила его тестовая подконтрольная эксплуатация и перевозка пассажиров стала осуществляться электропоездами региональных линий экономкласса ЭР9 вместо дизель-поездов ДР1А. С 3 июня 2016 года в режиме подконтрольной эксплуатации открыто движение электропоездов межрегиональных линий бизнес-класса на участке Гомель—Минск—Гомель, а с 17 июня открыто регулярное движение пассажирских и грузовых поездов на электровозной тяге. С 20 июня началась продажа проездных документов на электропоезд межрегиональных линий бизнес-класса ЭПМ InterCity.

Сегодня время в пути от Гомеля до Минска составляет менее трех часов. Это самая быстрая и конкурентоспособная поездка между столицей и крупнейшим областным центром страны. Значительно сократить время в пути удалось благодаря проведенной электрификации, модернизации пути и улучшенным техническим характеристикам поезда.

Электропоезд ЭПм InterCity разработан по техническому заданию Белорусской железной дороги для эксплуатации в Республике Беларусь в формате межрегиональных линий бизнес-класса и перевозки пассажиров на расстоянии 300—500 км. Он имеет просторный салон, оборудованный системой кондиционирования воздуха, беспроводным доступом к сети Интернет, есть возможность просмотра медиаконтента в пути следования, а также бар, которые создают комфортные условия для проезда самых требовательных пассажиров, обеспечивая, тем самым, абсолютную конкуренцию автомобильным перевозчикам.

В период увеличения пассажиропотока (выходные, праздничные, каникулярные дни) поезда ЭПм обслуживаются по системе многих единиц (сдвоенными составами по 14 вагонов).

Сложившийся пассажиропоток по поездам составляют в основном потенциальные пассажиры, курсирующие между столицей и областным центром, а также желающие осуществить поездку от/до станций Жлобин, Бобруйск и Осиповичи поездом №710.