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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ ПОКУПОК ЭЛЕКТРОННЫХ КНИГ В БЕЛАРУСИ БЫЛО В 22 РАЗА БОЛЬШЕ БУМАЖНЫХ
13:11 04.08.2017

С января по июль этого года покупок в онлайне электронных книг в Беларуси было в 22 раза больше, чем заказов бумажных. К такому выводу пришли аналитики Яндекс.Денег, изучив данные о платежах жителей Беларуси в книжных интернет-магазинах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Яндекс.Денег, за первые семь месяцев 2017 года люди оплатили в 2,5 раза больше покупок электронных книг, чем за аналогичный период 2016 года, а их траты выросли в 2,4 раза. На одного покупателя пришлось в среднем 2 заказа. Средний чек — 5,3 бел. руб. (здесь и дальше — по курсу Центробанка РФ на 04.08.2017).

Что касается бумажных книг, то тут с января по июль этого года люди оплатили на 15% меньше покупок, чем годом ранее. При этом расходы жителей Беларуси на такие книги в целом выросли на четверть, а средний чек — почти на 50%, до 80,5 бел. руб.

В исследовании учитывались платежи жителей Беларуси с карт Яндекс.Денег и через Яндекс.Кассу — с января по июль 2017 года и за такой же период годом ранее. К весне этого года пользователи выпустили около 600 тыс. пластиковых и 11 млн виртуальных карт Яндекс.Денег. С помощью Яндекс.Кассы платежи принимают свыше 75 тыс. интернет-площадок по всему миру. Всего в Яндекс.Деньгах зарегистрировано около 30 млн пользователей.
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