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ЭКОНОМИКА РБ


ПЕРВЫЙ ЗАМНАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ПО ГРАЖДАНСТВУ И МИГРАЦИИ МВД ПРОВЕДЕТ 11 АВГУСТА ПРЯМУЮ ЛИНИЮ
12:52 04.08.2017

Первый заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси полковник милиции Виталий Наумчик, а также представители Национального центра электронных услуг – начальник отдела организации и продвижения услуг Елена Стрижко и ведущий специалист того же отдела Дмитрий Залесский проведут 11 августа прямую телефонную линию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве внутренних дел, задать интересующие вопросы, касающиеся информирования органов внутренних дел об иностранцах, проживающих в гостиницах, санаторно-курортных и оздоровительных организациях, субъектах агроэкотуризма, жилых помещениях, предоставленных в наем и поднаем юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями; получения на едином портале электронных услуг доступа к услуге «Передача информации об иностранных гражданах и лицах без гражданства, временно пребывающих в Республике Беларусь», можно с 10.00 до 11.00 по телефону (8-017) 218-55-30.
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