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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКИЕ ШКОЛЬНИКИ ЗАВОЕВАЛИ 4 МЕДАЛИ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ
12:34 04.08.2017
Белорусские школьники завоевали 4 медали на 29-ой Международной олимпиаде по информатике (IOI), которая проходит в Тегеране (Иран).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства образования, Артур Петуховский (гимназия №8 Витебска) и Александр Керножицкий (гимназия №2 Могилева) удостоены серебряных медалей, Кирилл Гулин (средняя школа №2 Лунинца) и Федор Коробейников (гимназия №51 Гомеля) – бронзовых.
Руководители команды – кандидат физико-математических наук, доцент кафедры инженерной психологии и эргономики БГУИР Ирина Киринович и старший преподаватель кафедры вычислительной математики БГУ Алексей Толстиков.
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