ЭКОНОМИКА РБ

БЕЛОРУССКИЕ ШКОЛЬНИКИ ЗАВОЕВАЛИ 4 МЕДАЛИ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ

12:34 04.08.2017 Белорусские школьники завоевали 4 медали на 29-ой Международной олимпиаде по информатике (IOI), которая проходит в Тегеране (Иран). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства образования, Артур Петуховский (гимназия №8 Витебска) и Александр Керножицкий (гимназия №2 Могилева) удостоены серебряных медалей, Кирилл Гулин (средняя школа №2 Лунинца) и Федор Коробейников (гимназия №51 Гомеля) – бронзовых. Руководители команды – кандидат физико-математических наук, доцент кафедры инженерной психологии и эргономики БГУИР Ирина Киринович и старший преподаватель кафедры вычислительной математики БГУ Алексей Толстиков.