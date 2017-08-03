В Беларусь въехали 1,984 млн иностранных граждан за первые 6 месяцев 2017 года, сообщает агентство «Минск-Новости».

«Это те иностранцы, которые прошли пограничный контроль, без учета российского потока. Полагаю, с учетом россиян эту цифру можно смело увеличивать в 2 раза», – сказал заместитель директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси Виталий Грицевич.

По безвизовому режиму через Национальный аэропорт «Минск» в столицу прибыло 37,5 тыс. зарубежных гостей.

«Введение безвизового режима пока не сильно сказалось на увеличении общего туристического потока. Все-таки большинство иностранцев посещают нашу страну автомобильным и железнодорожным транспортом. Например, в 2016 году Беларусь посетили 4,181 млн иностранцев, и это без учета россиян. Так вот 2,728 млн человек приехали на автомобилях, 798 тыс. — на поездах и только 513 тыс. прилетели на самолетах», – отметил В. Грицевич.