|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.08.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ПОЧТИ 2 МЛН ИНОСТРАНЦЕВ ПОСЕТИЛИ БЕЛАРУСЬ
11:59 04.08.2017
В Беларусь въехали 1,984 млн иностранных граждан за первые 6 месяцев 2017 года, сообщает агентство «Минск-Новости».
«Это те иностранцы, которые прошли пограничный контроль, без учета российского потока. Полагаю, с учетом россиян эту цифру можно смело увеличивать в 2 раза», – сказал заместитель директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси Виталий Грицевич.
По безвизовому режиму через Национальный аэропорт «Минск» в столицу прибыло 37,5 тыс. зарубежных гостей.
«Введение безвизового режима пока не сильно сказалось на увеличении общего туристического потока. Все-таки большинство иностранцев посещают нашу страну автомобильным и железнодорожным транспортом. Например, в 2016 году Беларусь посетили 4,181 млн иностранцев, и это без учета россиян. Так вот 2,728 млн человек приехали на автомобилях, 798 тыс. — на поездах и только 513 тыс. прилетели на самолетах», – отметил В. Грицевич.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.08.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 03.08.2017
Курсы в банках
на 04.08.2017
Конвертация в банках
на 04.08.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте