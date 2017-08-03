Прокуратура Свислочского района Гродненской области провела проверку по факту причинения ущерба СУП «Ханчицы-Неман».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, заместитель генерального прокурора Беларуси Геннадий Дыско, изучив материалы проверки, установил, что должностные лица СУП «Ханчицы-Неман» для освобождения помещений зерносклада в деревне Монтовты и приема урожая нынешнего года приняли решение об уничтожении хранившихся там более 45 тонн зерна тритикале (гибрид пшеницы и ржи) урожая 2015 года. Указанными действиями должностных лиц СУП «Ханчицы-Неман» причинен материальный ущерб.

По факту превышения служебных полномочий должностными лицами названного сельскохозяйственного предприятия заместителем генпрокурора возбуждено уголовное дело, которое направлено начальнику УСК по Гродненской области для организации предварительного расследования.