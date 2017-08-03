ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.08.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПО ФАКТУ УНИЧТОЖЕНИЯ ЗЕРНА В СВИСЛОЧСКОМ РАЙОНЕ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
11:42 04.08.2017

Прокуратура Свислочского района Гродненской области провела проверку по факту причинения ущерба СУП «Ханчицы-Неман».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, заместитель генерального прокурора Беларуси Геннадий Дыско, изучив материалы проверки, установил, что должностные лица СУП «Ханчицы-Неман» для освобождения помещений зерносклада в деревне Монтовты и приема урожая нынешнего года приняли решение об уничтожении хранившихся там более 45 тонн зерна тритикале (гибрид пшеницы и ржи) урожая 2015 года. Указанными действиями должностных лиц СУП «Ханчицы-Неман» причинен материальный ущерб.

По факту превышения служебных полномочий должностными лицами названного сельскохозяйственного предприятия заместителем генпрокурора возбуждено уголовное дело, которое направлено начальнику УСК по Гродненской области для организации предварительного расследования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.08.2017
валюта курс
EUR 2.3169
USD 1.9568
RUB 3.2225
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.08.2017
валюта курс +/-
EUR 2.3169 +0.0069
USD 1.9568 +0.0056
RUB 3.2225 +0.002
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3120 2.3230
USD 1.9500 1.9550
RUB 3.2200 3.2350
подробнее

Конвертация в банках
на 04.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1850 1.1900
EUR/RUB 71.5000 72.2000
USD/RUB 60.2000 60.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте