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ЭКОНОМИКА РБ
STEM-ЦЕНТР ПОЯВИТСЯ В КРАСНОПОЛЬСКОМ РАЙОНЕ
11:24 04.08.2017
STEM-центр появится в Краснопольском районе Могилевской области.
Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, STEM – аббревиатура четырех основных направлений, играющих ключевую роль в развитии технологий: естественные науки, информационные технологии, инжиниринг, математика. STEM-центр - это проектная лаборатория, где можно будет выполнять исследования с использованием современного (в том числе цифрового) оборудования.
Создание центра станет результатом реализации местной инициативы «STEM-образование для развития системы дополнительного естественно-научного образования и формирования экологического императива у детей и молодежи». Она получила финансирование по итогам конкурса инициатив проекта ЕС-ПРООН «Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь». Для ее воплощения в жизнь Европейским союзом выделено 24953 евро.
Сотрудники кафедры естествознания факультета математики и естествознания МГУ им.А.А. Кулешова уже приступили к осуществлению проекта.
«Основная идея местной инициативы – развитие системы дополнительного образования для всех категорий населения, решение экологических проблем и внедрение ресурсосберегающих технологий на территории Краснопольского района», - рассказали в университете.
Создание STEM-центра позволит повысить информированность педагогов о связи естественно-научного, технического и математического образования школьников с созданием инноваций. Дети и молодежь данного региона получат дополнительные навыки в области естественных и технических наук.
Это не единственный STEM-центр в Могилевской области. Аналогичный проект был реализован в Чаусском районе в 2016 году.
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