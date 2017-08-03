STEM-центр появится в Краснопольском районе Могилевской области.

Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, STEM – аббревиатура четырех основных направлений, играющих ключевую роль в развитии технологий: естественные науки, информационные технологии, инжиниринг, математика. STEM-центр - это проектная лаборатория, где можно будет выполнять исследования с использованием современного (в том числе цифрового) оборудования.

Создание центра станет результатом реализации местной инициативы «STEM-образование для развития системы дополнительного естественно-научного образования и формирования экологического императива у детей и молодежи». Она получила финансирование по итогам конкурса инициатив проекта ЕС-ПРООН «Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь». Для ее воплощения в жизнь Европейским союзом выделено 24953 евро.

Сотрудники кафедры естествознания факультета математики и естествознания МГУ им.А.А. Кулешова уже приступили к осуществлению проекта.

«Основная идея местной инициативы – развитие системы дополнительного образования для всех категорий населения, решение экологических проблем и внедрение ресурсосберегающих технологий на территории Краснопольского района», - рассказали в университете.

Создание STEM-центра позволит повысить информированность педагогов о связи естественно-научного, технического и математического образования школьников с созданием инноваций. Дети и молодежь данного региона получат дополнительные навыки в области естественных и технических наук.

Это не единственный STEM-центр в Могилевской области. Аналогичный проект был реализован в Чаусском районе в 2016 году.