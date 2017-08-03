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ЭКОНОМИКА РБ
НА ПРИВОКЗАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ НАЦИОНАЛЬНОГО АЭРОПОРТА МИНСК ЗАПРЕЩЕНА ОСТАНОВКА И СТОЯНКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
11:05 04.08.2017
На привокзальной площади здания аэровокзального комплекса РУП «Национальный аэропорт Минск» запрещена остановка и стоянка транспортных средств.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, это связано с выполнением на привокзальной площади строительных работ по организации специальной выделенной полосы для движения общественного транспорта.
По окончании строительства движение транспортных средств около здания аэровокзального комплекса будет осуществляться транзитом. Посадка/высадка пассажиров будет осуществляться на площадке рядом с эстакадой.
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