На привокзальной площади здания аэровокзального комплекса РУП «Национальный аэропорт Минск» запрещена остановка и стоянка транспортных средств.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, это связано с выполнением на привокзальной площади строительных работ по организации специальной выделенной полосы для движения общественного транспорта.

По окончании строительства движение транспортных средств около здания аэровокзального комплекса будет осуществляться транзитом. Посадка/высадка пассажиров будет осуществляться на площадке рядом с эстакадой.