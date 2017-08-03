Белорусы стали активнее путешествовать внутри страны, передает агентство «Минск-Новости».

«Более 1 млн организованных туристов и экскурсантов путешествовали в пределах Беларуси в 2016 году. По сравнению с 2015-м их количество увеличилось более чем на 15 % — тогда было 837 тыс. человек, а в 2010 году — и вовсе 79 тысяч. Белорусы, которые самостоятельно путешествуют по стране, исчислению не поддаются», — сказал заместитель директора департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси Виталий Грицевич.

По его словам, наибольшей популярностью у соотечественников пользуется культурно-познавательный туризм. Самыми посещаемыми объектами являются музей истории Великой Отечественной войны, Брестская крепость, Мирский и Несвижский замки.

«В Беларуси есть на что посмотреть. Государство уделяет большое внимание реконструкции памятников истории. В каждой области есть города с богатым культурно-историческим потенциалом. К примеру, Мстиславль, Пинск, Полоцк, Лида, Новогрудок, Туров, Несвиж. Кроме того, постоянно разрабатываются новые экскурсионные маршруты. В первом полугодии уже созданы 5 таких: «Островецкая кругосветка», «Минск исторический», «Крево — Боруны — Гольшаны», «Парк истории Сула», «Дорога Наносы — «Аптекарский сад» — Нарочь». Всего насчитывается порядка 170 туристических маршрутов», — отметил В. Грицевич.

Однако большинство белорусов все-таки предпочитают отдыхать за границей. В 2016 г. за рубеж выезжали 6,9 млн человек. Самыми популярными направлениями для отдыха были Россия, Болгария, Турция, Украина, Египет.