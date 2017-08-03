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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ИЗ ТКО ИЗВЛЕКАЮТ ТАКОЙ ЖЕ ПРОЦЕНТ ВТОРСЫРЬЯ, КАК В ИСПАНИИ И ПОРТУГАЛИИ
10:13 04.08.2017

По проценту извлечения вторсырья из коммунальных отходов Беларусь находится на уровне таких стран, как Испания и Португалия, передает агентство «Минск-Новости».

В Беларуси 16% ТКО преобразуются во вторичные материальные ресурсы и в дальнейшем перерабатываются. Речь идет о 599,5 тыс. т вторсырья в год.

«Так, в прошлом году было собрано и переработано 306,5 тыс. т отходов бумаги. Для производства такого количества потребовалось бы вырубить 950 футбольных полей леса. Кроме того, было собрано 168,2 тыс. т отходов стекла. Это 4200 вагонов, общая протяженность которых равна длине МКАД. Также было собрано 67,3 тыс. т пластика, что эквивалентно 1,7 млрд бутылок. За первое полугодие 2017-го в Беларуси уже собрано 309,5 тыс. т вторсырья, что на 6,3% больше, чем за аналогичный период 2016 г.», — сказал начальник управления по координации деятельности в сфере обращения со вторичными материальными ресурсами ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» Анатолий Шагун. Он также добавил, что резервы в сборе вторсырья в стране еще имеются: можно собирать и перерабатывать до 25% отходов.

Он также напомнил, что в Беларуси утверждена Национальная стратегия по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами на период до 2035 г. Она предлагает способы увеличения вторичного использования отходов до 50%. Если пока единственный способ использования ТКО в Беларуси — это их переработка, то Национальная стратегия подразумевает также применение мусора в энергетических целях, в частности в качестве топлива для цементных заводов. Кроме того, в стратегии предусмотрена разработка актов законодательства, регламентирующих порядок функционирования депозитно-залогового обращения разовой упаковки (из стекла, пластмассы, металла) из-под пищевых продуктов (напитков), а также стимулирующих использование многооборотной упаковки.

«При вводе депозитной системы планируется на 10% увеличить в целом извлечение вторсырья из ТКО. Предполагаемый срок внедрения депозитной системы обращения с тарой — 2020 г.», — пояснил А. Шагун.
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