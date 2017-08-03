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ЭКОНОМИКА РБ
МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД В МИНСКЕ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ ПОСЛЕ 2020 ГОДА
09:33 04.08.2017
Строительство мусоросжигательного завода в Минске возможно после 2020 г., передает агентство «Минск-Новости».
Как пояснил начальник управления по координации деятельности в сфере обращения с вторичными материальными ресурсами ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» Анатолий Шагун, Минск оптимален как место для строительства такого предприятия, поскольку в городе наибольшее количество отходов в стране при дефиците мест для их захоронения. Он добавил, что городские власти уже изучали этот вопрос и определили 2 площадки, которые могут быть предложены для строительства завода. Они находятся в промзонах на западе и юго-востоке Минска.
«Поскольку опыта создания подобных предприятий в Беларуси нет, целесообразно объявить международный инвестиционный конкурс. Теоретически строительство завода мощностью 500 тыс. т коммунальных отходов в год можно реализовать за 2-3 года, включая проектные работы. По предварительным оценкам, стоимость строительства такого завода составит 200 млн евро», — сказал А. Шагун.
Строительство в столице мусоросжигательного завода будет иметь положительный эффект с точки зрения как экологии, так и экономики. В частности, объем отходов после сжигания сокращается до 20-30% от первоначального, а тепло, вырабатываемое в процессе горения мусора, может применяться в энергетике.
Возведение такого завода предусмотрено Национальной стратегией по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами в Беларуси на период до 2035 года, утвержденной постановлением Совета министров №567 от 28.07.2017 г.
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