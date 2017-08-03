Постановлением Совета министров №577 от 01.08.2017 Министерству финансов поручено направить в 2017 году сверх средств, предусмотренных бюджету государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Беларуси, остатки средств республиканского бюджета, образовавшиеся на 1 января 2017 г., в виде межбюджетного трансферта в бюджет государственного внебюджетного ФСЗН в сумме 500 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, средства пойдут на финансирование расходов на выплату пенсий и пособий, в том числе с учетом обеспечения соотношения среднего размера пенсии по возрасту и средней заработной платы работников в республике не ниже установленного порогового значения показателя национальной безопасности в социальной сфере.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.