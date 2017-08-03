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ЭКОНОМИКА РБ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕТ 15 АВГУСТА ПРЯМУЮ ЛИНИЮ
16:53 03.08.2017
Начальник Главного статистического управления Могилевской области Елена Морозова проведет 15 августа прямую телефонную линию.
Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, в указанный день с 10.00 до 12.00 по телефону 8 (0222) 31-12-25 жители региона смогут получить интересующую их информацию, касающуюся деятельности ведомства.
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