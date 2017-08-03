ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
03.08.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ДО КОНЦА ГОДА БУДУТ ВЫПУЩЕНЫ 94 НАИМЕНОВАНИЯ УЧЕБНИКОВ ОБЩИМ ТИРАЖОМ БОЛЕЕ 5 МЛН ЭКЗЕМПЛЯРОВ
16:43 03.08.2017

В соответствии с утвержденным графиком 94 наименования учебной литературы для учреждений общего среднего образования тиражом 5119820 экземпляров выпущены и будут изданы до конца 2017 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве информации, издательствами системы Мининформа («Народная асвета» и «Вышэйшая школа») по имущественным правам и по результатам прошедших аукционов выпущено и до конца 2017 года будет выпущено 30 наименований учебников и учебных пособий тиражом 872310 экземпляров, издательствами системы Минобразования («Пачатковая школа», «Адукацыя і выхаванне», издательские центры Национального института образования и Белорусского государственного университета) – 64 наименования учебников тиражом 4247510 экземпляров.

Издательством «Вышэйшая школа» из 15 запланированных в соответствии с графиком изготовлены 7 учебников и учебных пособий тиражом 8260 экземпляров. На август запланирован выпуск учебников «Испанский язык/Іспанская мова» для 7 класса и «Китайский язык», часть 1 для 5 класса, на сентябрь – «Английский язык/Англійская мова», часть 1 для 9 класса, «Французский язык/Французская мова», часть 1 для 9 класса, на октябрь-ноябрь – еще четырех учебников.

Издательством «Народная асвета» из 15 запланированных подготовлены и согласно графику выпущены 3 учебника и учебных пособия тиражом 147170 экземпляров, в конце июля закрыт тираж «Биология» для 7 класса тиражом 113820 экземпляров. В августе планируется выпуск 3 учебников тиражом 244130 экземпляров, в сентябре – 4 учебников тиражом 171880 экземпляров, в октябре и ноябре – по два учебника тиражами 20940 и 129650 экземпляров.

Издательствами и издательскими центрами системы Министерства образования график выпуска учебников и учебных пособий к 2017/2018 учебному году также выполняется своевременно.

Для учреждений специального образования запланировано к выпуску в 2017 году 41 наименование учебных пособий тиражом 81755 экземпляров, из них 9 – шрифтом Брайля.

В настоящее время 4 учебника выпущены, 3 – проходят редакционно-издательскую подготовку, 34 наименования будут переданы в издательства с учетом выделения необходимого финансирования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.08.2017
валюта курс
EUR 2.3169
USD 1.9568
RUB 3.2225
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.08.2017
валюта курс +/-
EUR 2.3169 +0.0069
USD 1.9568 +0.0056
RUB 3.2225 +0.002
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3120 2.3170
USD 1.9540 1.9580
RUB 3.2200 3.2250
подробнее

Конвертация в банках
на 03.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1820 1.1880
EUR/RUB 71.5000 72.1000
USD/RUB 60.4000 60.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте