В соответствии с утвержденным графиком 94 наименования учебной литературы для учреждений общего среднего образования тиражом 5119820 экземпляров выпущены и будут изданы до конца 2017 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве информации, издательствами системы Мининформа («Народная асвета» и «Вышэйшая школа») по имущественным правам и по результатам прошедших аукционов выпущено и до конца 2017 года будет выпущено 30 наименований учебников и учебных пособий тиражом 872310 экземпляров, издательствами системы Минобразования («Пачатковая школа», «Адукацыя і выхаванне», издательские центры Национального института образования и Белорусского государственного университета) – 64 наименования учебников тиражом 4247510 экземпляров.

Издательством «Вышэйшая школа» из 15 запланированных в соответствии с графиком изготовлены 7 учебников и учебных пособий тиражом 8260 экземпляров. На август запланирован выпуск учебников «Испанский язык/Іспанская мова» для 7 класса и «Китайский язык», часть 1 для 5 класса, на сентябрь – «Английский язык/Англійская мова», часть 1 для 9 класса, «Французский язык/Французская мова», часть 1 для 9 класса, на октябрь-ноябрь – еще четырех учебников.

Издательством «Народная асвета» из 15 запланированных подготовлены и согласно графику выпущены 3 учебника и учебных пособия тиражом 147170 экземпляров, в конце июля закрыт тираж «Биология» для 7 класса тиражом 113820 экземпляров. В августе планируется выпуск 3 учебников тиражом 244130 экземпляров, в сентябре – 4 учебников тиражом 171880 экземпляров, в октябре и ноябре – по два учебника тиражами 20940 и 129650 экземпляров.

Издательствами и издательскими центрами системы Министерства образования график выпуска учебников и учебных пособий к 2017/2018 учебному году также выполняется своевременно.

Для учреждений специального образования запланировано к выпуску в 2017 году 41 наименование учебных пособий тиражом 81755 экземпляров, из них 9 – шрифтом Брайля.

В настоящее время 4 учебника выпущены, 3 – проходят редакционно-издательскую подготовку, 34 наименования будут переданы в издательства с учетом выделения необходимого финансирования.