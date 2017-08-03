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ЭКОНОМИКА РБ


ООО «АЙИСИ СОЛАРЭНЕРДЖИ» НАЧИНАЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО ВТОРОЙ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ В КОСТЮКОВИЧСКОМ РАЙОНЕ
16:38 03.08.2017

ООО «АйИСи СоларЭнерджи» начинает строительство второй фотоэлектрической станции в Костюковичском районе Могилевской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности, в 2014 году Могилевский облисполком заключил инвестдоговор с ООО «Интерриджинал Энерджи Кампани ГмбХ» о строительстве близ Костюковичей трех фотоэлектрических электростанций и биогазового комплекса для производства электрической энергии. С этой целью в районе было зарегистрировано ООО «АйИСи СоларЭнерджи», вошедшее в группу компаний «ТЭС ДКМ». Было подсчитано, что ежегодный объем налоговых и иных платежей нового инвестора в местный бюджет составит около 300 тыс. рублей.

Под фотоэлектрическое оборудование ведущих европейских компаний было выделено 8,5 га территории бывшего кирпичного завода. Строительство и ввод в действие заявленных солнечных мощностей 4,5 МВт решено было вести поэтапно. 16 августа 2016 года начала работу первая из трех фотоэлектрических станций мощностью 1518 кВт. С момента подключения солнечной электростанции к действующим энергетическим сетям вся вырабатываемая ею электроэнергия продается государственным энергоснабжающим организациям по установленному тарифу со стимулирующим коэффициентом 2,7.

Как рассказал директор ООО «АйИСи СоларЭнерджи», член совета директоров группы компаний ТЭС ДКМ Алексей Филинович, запланировано, что вторая ФЭС мощностью 1605 кВт будет построена до конца текущего года, а к концу 2018 года начнет работу и третья солнечная электростанция мощностью 1408 кВт.

Из 7 рабочих мест, уже созданных здесь инвестором, 5 укомплектовано местным персоналом.
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