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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЕ УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ БУДУТ ВКЛЮЧАТЬ БОЛЬШЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАНИЙ – ЭКСПЕРТЫ
16:33 03.08.2017
Новые учебники и учебные пособия будут включать больше практико-ориентированных заданий. Об этом рассказали авторы изданий во время круглого стола на тему «В новый учебный год – с новыми программами и учебниками», сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства образования.
В частности, профессор кафедры риторики и методики преподавания языка и литературы БГУ Ольга Проскалович сообщила, что при работе над учебным пособием по белорусской литературе для 9-го класса авторы стремились донести большой объем материала в максимально доступной форме, избегая излишних теоретических сведений. В то же время был усилен деятельностно-практический компонент.
«Это значит, что в учебном издании предлагается больше практико-ориентированных заданий, которые дают возможность учащимся проявить свои способности в литературном творчестве. Например, написать небольшое стихотворение по заданным рифмам, небольшую зарисовку по изучаемому произведению и др.», - сказала О. Проскалович.
Учитель математики Минского суворовского военного училища, автор учебного пособия по математике для 7-го класса Ирина Арефьева сообщила, что при подготовке учебника было необходимо придерживаться классических подходов к изучению математики, но в то же время стараться адаптировать материал к современности. Были сохранены все лучшие наработки предыдущих авторов. Серьезная работа была проделана в отношении текстового контента. Подбиралось каждое слово, чтобы теория была максимально доступной. Подготовлен качественный материал для отработки навыков, есть развивающие задания. В каждом параграфе предусмотрен раздел «Практика», где подробно решены типовые задачи по теме.
«Серьезно отнеслись к системе задач. Ее мы строили таким образом, чтобы каждая задача, где это возможно, была развитием предыдущей», - сказала И. Арефьева.
Что касается текстов задач, многие из них опираются на личный опыт учащегося.
«Много заданий, которые начинаются со слова «придумай»: придумай свое уравнение, неравенство, которое удовлетворяет тем или иным условиям. Ряд задач опираются на серьезные научные факты. Мы старались, чтобы учащимся было интересно узнать эти факты», - отметила автор учебника.
Содержание учебных пособий скоррелированно с электронными образовательными ресурсами, которые размещены на национальном образовательном портале.
К началу образовательного процесса уже издано 19 новых учебных пособий.
«В новом учебном году в образовательном процессе будет использоваться 41 новое учебное пособие. 19 из них уже изданы, еще 11 будут изданы к 1 сентября», - сказала заместитель директора Национального института образования (НИО) по научно-методической работе Валентина Гинчук.
Остальные учебные пособия, в основном это вторые части учебников, будут использоваться только в II полугодии, поэтому издаваться будут вплоть до декабря. Замдиректора НИО отметила, что большинство новых учебных пособий издано для третьих и седьмых классов. Кроме того, в первых классах появятся новые буквари.
«Новый букварь автора Анатолия Клышко появится в белорусскоязычных школах. В учреждениях образования с русским языком обучения первоклассники будут учиться грамоте по букварю Ольги Тириновой. По этим учебным пособиям проводился конкурс. Оба автора в нем победили», - подчеркнула В. Гинчук.
В этом году также появится и будет использоваться в учебном процессе новый учебник по математике для пятых классов, а также ряд учебных пособий по иностранным языкам для пятых и девятых классов гимназий.
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