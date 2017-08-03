Организации концерна «Белнефтехим» за первое полугодие 2017 года экспортировали товаров более чем на 3,72 млрд долларов США, или 108,2% к соответствующему периоду 2016 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, благодаря обеспечению загрузки НПЗ на оптимальном уровне, а также эффективной стратегии продаж нефтепродуктов ЗАО «БНК», концерну удалось повысить экспортную цену корзины нефтепродуктов в 1,55 раза. В результате прирост экспорта отрасли составил порядка 930 млн долларов США и компенсировал потери, полученные в результате сниженных объемов переработки нефти.

Экспорт нефти в количественном выражении в отчетном периоде сохранен практически на уровне прошлого года (807,5 тыс. тонн, или 99,6%), в стоимостном – вследствие роста нефтяных котировок увеличен в 1,3 раза до 286 млн долларов США.

Обеспечен рост экспорта химической и нефтехимической продукции на 6,7%. Большинство организаций химической отрасли обеспечили значительный рост экспортных продаж в стоимостном выражении. Например, ОАО «Полоцк-Стекловолокно» увеличило экспорт на 9,5%, ОАО «Могилевхимволокно» – на 9,7%, ОАО «Лакокраска» – на 13,1%, ОАО «СветлогорскХимволокно» – на 11,2%, ОАО «Гродно Азот» – на 11,2%, ОАО «Гомельский химический завод» – на 2,4%.

Выполнен достаточно напряженный показатель по экспорту товаров на новые перспективные рынки, установленный на 2017 год в размере 7,5% от общего объема экспорта.

Положительное сальдо внешней торговли товарами составило 232 млн долларов США.

По оперативным данным, в первом полугодии 2017 года концерн выполнил ключевой показатель по темпу роста экспорта услуг, он составил 119%. Положительное влияние на общий итог оказало наращивание в 2,15 раза экспорта услуг РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» (на 7,4 млн долларов США).

Концерн обеспечил положительное сальдо внешней торговли услугами в размере 95,9 млн долларов США, сальдо улучшено на 20,5 млн долларов США по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Выполнены все доведенные целевые показатели и задания по экономии топливно-энергетических ресурсов: по энергосбережению на уровне «минус» 3,6%, по экономии светлых нефтепродуктов на уровне 3,1%, по доле местных видов топливно-энергетических ресурсов в котельно-печном топливе на уровне 8,2%, по доле возобновляемых источников энергии в котельно-печном топливе. Экономия топливно-энергетических ресурсов составила 50,7 тыс. тонн условного топлива.

За январь–июнь 2017 г. организациями концерна использовано более 585 млн рублей инвестиций в основной капитал. В стадии строительства находились 178 объектов, завершены строительством 47 объектов, из них инвестиционные проекты «Перевод пневмотранспорта на механическую подачу фосфатного сырья» в ОАО «Гомельский химический завод» и «Фотоэлектрическая станция на Головных сооружениях РУП «Производственное объединение «Белоруснефть».

По итогам совещания по вопросам стратегии развития белорусской нефтепереработки, состоявшегося 1 июня 2017 года, Александром Лукашенко поставлена задача завершить до 2020 года модернизацию в организациях концерна в соответствии с программами развития ОАО «Нафтан», ОАО «Мозырский НПЗ», ОАО «Белшина», ОАО «Гродно Азот», ОАО «Могилевхимволокно», ОАО «Лакокраска».

В настоящее время основные инвестиционные проекты в ОАО «Мозырский НПЗ», ОАО «Белшина», ОАО «Гродно Азот», ОАО «Могилевхимволокно», ОАО «Лакокраска» реализуются в соответствии с графиками. Проекты комплекса замедленного коксования нефтяных остатков в ОАО «Нафтан» реализуются с отставанием от графиков.

В 2017 году в организациях концерна 73 объекта должны быть введены в эксплуатацию. В том числе три важнейших инвестиционных проекта: «Реконструкция установки первичной переработки нефти АТ-8», «Реконструкция установки гидроочистки Л-24/7» в ОАО «Нафтан», «Главный корпус завода СКГШ. Создание производства цельнометаллокордных шин радиальной конструкции с посадочным диаметром 57"-63". Реконструкция подготовительного цеха» в ОАО «Белшина».

На финансирование реализации проектов, входящих в Государственную программу инновационного развития Беларуси на 2016–2020 годы, использовано более 36 млн рублей.

Объем привлеченных прямых иностранных инвестиции на чистой основе по курируемым видам экономической деятельности оценивается на уровне 90 млн долларов США.

Доля концерна в общей дебиторской задолженности республики снизилась на 0,4 п.п. до 3,6%, в том числе во внешней – на 1,6 п.п. до 4,4%. В долларовом эквиваленте сумма общей дебиторской задолженности снизилась к началу года на 14,7 млн долларов США.

Всего за январь–июнь 2017 г. организациями концерна произведено промышленной продукции в фактических ценах на сумму 8534,5 млн рублей.

С учетом проведения плановых ремонтных работ и мероприятий по сдерживанию темпов обводненности залежей РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» добыто 822 тыс. тонн нефти, что составляет 99,6% к первому полугодию 2016 года.

Первичная переработка нефти за январь–июнь 2017 г. составила 9140,8 тыс. тонн нефти, что составляет 76,6% к соответствующему периоду 2016 г. Снижение объемов переработки нефти связано со снижением российской стороной поставок нефти на белорусские НПЗ.