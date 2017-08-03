ОАО «Гомсельмаш» испытывает первый в мире зерноуборочный комбайн, использующий компримированный (сжатый) природный газ в качестве моторного топлива.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, 10 июля ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» произвело первую заправку комбайна, который получил техническое название ПАЛЕССЕ GS4118К.

Новый, не имеющий аналогов комбайн, предназначен для прямой и раздельной уборки зерновых колосовых, крупяных культур и семенников трав, а с применением специальных приспособлений – для уборки зерновой части кукурузы, подсолнечника, зернобобовых и рапса на равнинных полях с уклоном до 8˚.

Комбайн производит скашивание или подбор зерновых или семенных культур, обмолот, сепарацию, очистку зерна, накопление зерна в бункере с последующей выгрузкой в транспортное средство, а также обеспечивает уборку незерновой части урожая с укладкой соломы в валок и измельчением и разбрасыванием соломы по полю.

Комбайн ПАЛЕССЕ GS4118К оборудуется двигателем, предназначенным для работы на природном газе, оборудованием, состоящим из баллонов для хранения газообразного топлива, магистралей низкого и высокого давления, вентилей и систем редуцирования. Его использование позволит сделать уборку урожая более экономичной и экологичной.