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ЭКОНОМИКА РБ
ГОМСЕЛЬМАШ ИСПЫТЫВАЕТ ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН НА СЖАТОМ ПРИРОДНОМ ГАЗУ В КАЧЕСТВЕ ТОПЛИВА
16:18 03.08.2017
ОАО «Гомсельмаш» испытывает первый в мире зерноуборочный комбайн, использующий компримированный (сжатый) природный газ в качестве моторного топлива.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, 10 июля ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» произвело первую заправку комбайна, который получил техническое название ПАЛЕССЕ GS4118К.
Новый, не имеющий аналогов комбайн, предназначен для прямой и раздельной уборки зерновых колосовых, крупяных культур и семенников трав, а с применением специальных приспособлений – для уборки зерновой части кукурузы, подсолнечника, зернобобовых и рапса на равнинных полях с уклоном до 8˚.
Комбайн производит скашивание или подбор зерновых или семенных культур, обмолот, сепарацию, очистку зерна, накопление зерна в бункере с последующей выгрузкой в транспортное средство, а также обеспечивает уборку незерновой части урожая с укладкой соломы в валок и измельчением и разбрасыванием соломы по полю.
Комбайн ПАЛЕССЕ GS4118К оборудуется двигателем, предназначенным для работы на природном газе, оборудованием, состоящим из баллонов для хранения газообразного топлива, магистралей низкого и высокого давления, вентилей и систем редуцирования. Его использование позволит сделать уборку урожая более экономичной и экологичной.
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