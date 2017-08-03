Школьные программы по всем предметам доработаны и утверждены к новому учебному году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре министерства образования, в 2015 году Минобразования были разработаны новые учебные программы по всем школьным предметам, которые поэтапно внедрялись в образовательный процесс.

«В этом году мы поставили точку по вопросу обновления содержания учебных программ. В настоящее время учебные программы по всем предметам утверждены и размещены на национальном образовательном портале», - сказала заместитель начальника управления общего среднего образования Минобразования Ирина Каржова.

Она рассказала, что в 2017 году были созданы рабочие группы, в состав которых вошли преподаватели учреждений высшего образования, ученые, учителя-практики, которые еще раз проанализировали все учебные программы по всем предметам. По результатам анализа проведена корректировка учебных программ. В первую очередь, специалисты учли межпредметные связи. Некоторые темы были вынесены и перераспределены из одного класса в другой с учетом возрастных особенностей учащихся, возможностей восприятия материала именно на этом уровне обучения.

Учебные программы также были пересмотрены с учетом относительной завершенности второй ступени общего среднего образования (5-9-е классы), полноты и последовательности изучаемого материала. Учебные программы для базового и повышенного уровня на третьей ступени общего среднего образования (10-11-е классы) изменены и перераспределены с учетом изучения того или иного материала на базовом и повышенном уровнях. С учетом этих особенностей учебные программы были доработаны.

Замначальника управления также рассказала, что до 2015 года действовали учебные программы, утвержденные в 2008-м, когда срок получения общего среднего образования был переведен с 12 лет на 11. Использование учебных программ 2008 года показало, что они были перегружены учебным материалом, в отдельных темах не были учтены межпредметные связи. К примеру, некоторые темы по физике изучались раньше, чем по математике. Отдельные темы не соответствовали возрастным особенностям учащихся. В учебных программах также не было времени для отработки материала, что вызывало трудности у учителей для качественного преподавания, а у учащихся – для усвоения материала. Все эти недостатки необходимо было устранить при переработке программ в 2015 году. В то же время И. Каржова отметила, что нельзя упрощать учебные программы бесконечно, потому что можно потерять качество образования.

Заместитель директора Национального института образования по научно-исследовательской работе Ольга Зеленко отметила, что новые учебные программы позволят снизить нагрузку на школьников.

«Чтобы избавить учащихся от излишней нагрузки, разработчики учебных программ предприняли следующее. Во-первых, конкретно прописаны требования к результатам учебной деятельности по каждому разделу программы по всем предметам, чтобы педагог контролировал знания и умения учащихся по заданным критериям и показателям. Во-вторых, изучение отдельных сложных для восприятия тем перенесено в старшие классы либо переведено с базового уровня изучения на повышенный. Например, в курсе биологии теперь только на повышенном уровне изучаются такие разделы, как «Поведение как результат эволюции», «Структурная организация и регуляция функций живых организмов». В курсе математики только на повышенном уровне теперь будет изучаться тема «Производная», - сказала О. Зеленко.

По ее словам, избежать перегрузки школьников позволит также сокращение избыточной терминологии по отдельным учебным предметам.

«Отдельные темы будут изучаться на уровне общего представления. Могу привести пример из учебного предмета «Беларуская мова». Раньше изучались виды односоставных предложений, проводился контроль по этой теме. Теперь от учащихся требуется иметь только общее представление об односоставном предложении и отличать его от двусоставного, но они не обязаны отличать определенно-личное предложение от неопределенно-личного, потому что это знание не имеет ярко выраженной практической направленности», - пояснила заместитель директора.

Кроме того, отдельные темы переведены с теоретического на практический уровень освоения.

«Т.е. учащийся не обязан заучивать формулировки правил по определенным темам: он будет изучать этот материал на конкретных примерах. В частности, в курсе белорусского языка на уровень практического применения переведена тема «Сэнсава-стылістыстычная роля і тэкстаўтваральныя магчымасці слоў розных часцін мовы». С этой темой мы будем знакомить учащихся при работе с текстами различных стилей, типов и жанров речи», - отметила О. Зеленко.

Также проведена работа по согласованию содержания отдельных учебных предметов, чтобы исключить дублирование близких тем в рамках предметов одной образовательной области.