ОАО «Туровский молочный комбинат» расширило свой брендовый портфель брендом Villmonte.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в соответствии с планами производителя, в 2017 году под брендом Villmonte на рынке будут представлены сыры итальянской категории – моцарелла мягкая, маскарпоне, рикотта классическая и рикотта лайт, кремчиз.

Первые продукты под брендом Villmonte – мягкую моцареллу в упаковке doy-pack – потребители смогут приобрести уже в первую неделю августа. В ассортиментной линейке производителя будут представлены классические 3 формата моцареллы: MINI – это много мелких шариков, получивших в Италии образное название чильеджини, MIDDLE – 4 шарика фраголини, MAXI – 1 большой шарик боккончини. Все виды будут предложены в упаковке по 100 г.

Последующее расширение ассортиментной линейки Villmonte будет осуществляться постепенно, и уже в сентябре в продаже появятся маскарпоне и рикотта.

В основу философии бренда положены традиции сыроделия знаменитых европейских горных регионов, и, в частности, Альп и Апеннин. Содержащийся в логоблоке дескриптор In questo modo, выступающий в роли общего брендового слогана, образован из устойчивого латинизма и может быть переведен на русский язык в виде эмоционально-выразительного утверждения «И только так!». Нейминг аккуратно поддерживает идею позиционирования бренда в средневысоком ценовом сегменте и подтверждает высокое качество продукции, ориентированной на взыскательных потребителей, хорошо знакомых с европейскими кулинарными традициями. В основе графического образа бренда важную роль играют горы, как символ потрясающей природы и источника происхождения уникальных знаний и проверенных многими поколениями традиций сыроделия.

Дизайн упаковки выполнен в современном стиле и поддерживает позиционирование бренда. Среди выразительных графических решений особое внимание привлекает паттерн, который подчеркивает сдержанный характер бренда и подтверждает образ товара европейского качества.

«В течение прошлого года мы неоднократно анонсировали планы по выведению бренда на рынок в 2017 году, и сегодня рады сообщить, что долгожданное событие произошло. Разработка бренда Villmonte осуществлялась в несколько этапов. Старт работ по созданию бренда произошел еще в 2012 году, т.е. за год до запуска предприятия. Однако в первые годы мы не спешили с выведением, решение о времени выхода на рынок принималось взвешенно, на основе тщательного анализа внутренней и внешней среды, выявления отраслевых и потребительских трендов, прогнозирования конъюнктуры на всех экспортных направлениях. Особенности платформы и стратегии развития бренда требовали от нас как производителя наличия серьезной экспертизы в области производства сыров европейского происхождения, а также сформированной сети экспортных продаж. Мы приняли решение вывести новый бренд одновременно с запуском второй производственной очереди нашего комбината, что позволило нам существенно расширить свои производственно-технологические возможности. За прошедшие 5 лет философия и идентичность бренда сформировались окончательно, при этом ключевые ценности и стиль сохранили свою первоначальную интерпретацию. Надеемся, что бренд Villmonte ждет большое будущее и его по достоинству оценят потребители», – сообщила руководитель службы развития и маркетинга ОАО «Туровский молочный комбинат» Наталья Черник.