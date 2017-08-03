Реализация норм новой редакции декрета №3 «О предупреждении социального иждивенчества» будет передана в компетенцию местных органов власти. Такое решение принято 3 августа по итогам доклада Александру Лукашенко о демографической ситуации и содействии занятости населения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, глава государства отдельно поинтересовался ходом подготовки новой редакции декрета №3 «О предупреждении социального иждивенчества», подчеркнув, что этот документ должен быть готов к октябрю текущего года.

«Общество должно знать, что никакой отмены декрета быть не может. Я уже мотивировал этот вопрос: как минимум полмиллиона у нас неработающих людей. Из них 200 тыс. мы можем освободить: многодетных, больных, инвалидов, людей, которые, может, и хотят работать, но у них не получается в силу жизненных обстоятельств. Но 300 тыс. где? Поэтому декрет №3 – это 300 тыс. тех, кто должен работать, но не работает. И мы их должны заставить работать. Вот и вся идеология», – сказал глава государства.

А. Лукашенко заметил, что о своих предпочтениях и концептуальных мыслях касательно новой редакции обсуждаемого документа высказывался уже неоднократно.

«Еще раз повторюсь: местные органы власти, которые непосредственно контролируют рынок труда и видят каждого человека, и исполнительные органы власти на местах должны иметь все полномочия и рычаги воздействия на этих людей для решения данной проблемы. Вот, что мы должны сделать и прописать в новой редакции декрета. Я надеюсь, что кроме правительства этим вопросом серьезно займутся депутаты. Это их хлеб. Устраняться от этой проблемы депутату нельзя», - сказал глава государства.

Президент также напомнил, что к октябрю необходимо подготовить и ряд других принципиальных документов, в том числе по развитию предпринимательской инициативы и облегчению условий ведения бизнеса.

Главу государства проинформировали о новых подходах по стимулированию занятости населения. В частности, реализацию норм новой редакции декрета №3 планируется передать в компетенцию местных органов власти. Правительство также предлагает реализовать принцип «не работаешь – платишь за услуги». Предполагается, что трудоспособные граждане, которые не заняты в экономике, будут оплачивать субсидируемые за счет госбюджета услуги по стоимости, обеспечивающей возмещение затрат на их оказание. Однако все варианты, как будет строиться работа в этом направлении, еще изучаются.

Сейчас в правительстве разрабатывают перечень таких услуг. К этой работе подключатся и местные органы власти. Реализовываться такой подход будет с помощью Белорусской интегрированной сервисно-расчетной системы. Работы по ее созданию уже ведутся.

А. Лукашенко поддержал возможность рассмотрения такой концепции декрета №3 и поручил доработать новую редакцию документа. Глава государства подчеркнул, что реализация его норм должна уйти из центра на места – в компетенцию местных органов власти. Президент поставил задачу как можно быстрее разработать интегрированную сервисно-расчетную систему, поскольку она будет задействована в различных сферах жизни общества.

Кроме того, было обращено внимание, что в новой редакции декрета необходимо сохранить норму, в соответствии с которой положения документа не будут распространяться на граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

На совещании поднимались также темы декларирования доходов и имущества, уклонения от неуплаты налогов. Принято решение уделить им большее внимание.