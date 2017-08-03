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ЭКОНОМИКА РБ
МВД СОВМЕСТНО С МИНСЕЛЬХОЗПРОДОМ РАЗРАБАТЫВАЮТ ЕДИНУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ ПО УЧЕТУ ВСЕЙ ИМЕЮЩЕЙСЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ В СТРАНЕ
15:28 03.08.2017
Министерство внутренних дел совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия разрабатывает единую информационную систему, которая позволит обеспечить централизованный учет всей имеющейся сельхозтехники в стране с учетом как потребностей хозяйств, так и фактического состояния. Об этом сообщил заместитель начальника 1-го управления ГУБЭП КМ МВД полковник милиции Валерий Балабуев.
По его словам, ОВД организована работа по контролю готовности сельхозтехники к уборочной кампании, соблюдения правил ее эксплуатации, обеспечения сохранности урожая, борьбе с нарушениями трудовой дисциплины и бесхозяйственностью.
«Как и в прошлом году, выявляем факты разукомплектации техники: под предлогом ремонта вышедшей из строя одной единицы разбирается другая, которая в итоге нередко оказывается не подлежащей восстановлению. Изучаем также порядок организации сохранности урожая и техники на местах и уже выявили ряд нарушений. В ряде хозяйств отсутствовало ограждение мехдворов, освещение, а сторожей либо не было на рабочих местах, либо они находились в состоянии алкогольного опьянения», – сказал В. Балабуев.
Всё это способствует хищениям товарно-материальных ценностей. Уже составлено 14 административных протоколов по факту мелких хищений, возбуждено четыре уголовных дела. Во всех случаях предметами преступных посягательств являлись комплектующие сельхозтехники (аккумуляторы к тракторам и комбайнам, электродвигатели к зерносушильным комплексам) и сельхозпродукция.
В конце июля сотрудники Свислочского РОВД совместно с прокуратурой района установили, что местное сельхозпредприятие утилизировало около 20 тонн зерна тритикале, якобы непригодного для переработки. Зерно, находившееся на балансе предприятия и хранившееся по данным бухгалтерского учета в складских помещениях, было закопано. Сумма ущерба устанавливается, проводится проверка.
Старший инспектор по особым поручениям отдела организации межведомственного взаимодействия и пропаганды безопасности дорожного движения УГАИ МВД подполковник милиции Станислав Соловей отметил, что работа Госавтоинспекции по обеспечению безопасности в период проведения уборочной кампании идет по двум направлениям: профилактические мероприятия, направленные на информирование работников АПК по всем проблемным вопросам (уже проведено порядка 800 выступлений), а также организация сопровождения сельхозтехники.
«Кроме того, проводим плановые и контрольные обследования организаций агропромышленного комплекса, проверки технического состояния транспортных средств при выпуске их на линию, возвращении в гараж. За выпуск неисправного транспорта на линию к административной ответственности привлечены 112 должностных лиц, за невыполнение выданных предписаний – 30. Выявлено 24 факта управления транспортными средствами механизаторами сельскохозяйственных организаций, находившимися в состоянии алкогольного опьянения. В отношении 38 механизаторов, находившихся за рулем без водительского удостоверения, составлены протоколы об административных правонарушениях», - констатировал С. Соловей.
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