Генеральная прокуратура поручила подчиненным прокурорам усилить надзор в сфере уборочной кампании.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, особое внимание уделяется профилактике правонарушений, соблюдению технических норм и регламентов уборки, транспортировке и хранению урожая, исполнительской дисциплине, предотвращению неоправданных материальных потерь, соблюдению антиалкогольного законодательства, правил техники безопасности труда, пожарной безопасности, пресечению хищений.

В ходе таких проверок прокуроры оперативно реагировали на выявляемые факты нарушений. В целях повышения готовности сельхозтехники к уборке урожая и ее сохранности руководителям сельхозпредприятий внесено более 130 предписаний о незамедлительном приведении техники в пригодное для использования состояние. Благодаря требовательности прокуроров и в результате предпринятых мер, удалось значительно повысить уровень готовности техники.

Прокуратура Свислочского района выявила факт захоронения одним из сельскохозяйственных предприятий около 20 тонн зерна прошлогоднего урожая. В настоящее время прокуратурой района организована проверка в рамках уголовно-процессуального законодательства.

Генеральной прокуратурой обеспечено оперативное информационное взаимодействие с Министерством сельского хозяйства и продовольствия при обмене сведениями об уборочной кампании, допущенных нарушениях и проблемах.

Под пристальным вниманием прокуроров находятся вопросы соблюдения трудового законодательства и охраны труда работников села, своевременности выплаты им заработной платы.

Обеспечение законности в ходе уборочной кампании находится на контроле Генеральной прокуратуры и осуществляется с учетом всех аспектов национальной безопасности во взаимодействии с другими контролирующими и надзорными органами государства.