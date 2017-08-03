ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
03.08.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПРОКУРАТУРА СВИСЛОЧСКОГО РАЙОНА ВЫЯВИЛА ФАКТ ЗАХОРОНЕНИЯ ОДНИМ ИЗ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ ОКОЛО 20 ТОНН ЗЕРНА ПРОШЛОГОДНЕГО УРОЖАЯ
15:18 03.08.2017

Генеральная прокуратура поручила подчиненным прокурорам усилить надзор в сфере уборочной кампании.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, особое внимание уделяется профилактике правонарушений, соблюдению технических норм и регламентов уборки, транспортировке и хранению урожая, исполнительской дисциплине, предотвращению неоправданных материальных потерь, соблюдению антиалкогольного законодательства, правил техники безопасности труда, пожарной безопасности, пресечению хищений.

В ходе таких проверок прокуроры оперативно реагировали на выявляемые факты нарушений. В целях повышения готовности сельхозтехники к уборке урожая и ее сохранности руководителям сельхозпредприятий внесено более 130 предписаний о незамедлительном приведении техники в пригодное для использования состояние. Благодаря требовательности прокуроров и в результате предпринятых мер, удалось значительно повысить уровень готовности техники.

Прокуратура Свислочского района выявила факт захоронения одним из сельскохозяйственных предприятий около 20 тонн зерна прошлогоднего урожая. В настоящее время прокуратурой района организована проверка в рамках уголовно-процессуального законодательства.

Генеральной прокуратурой обеспечено оперативное информационное взаимодействие с Министерством сельского хозяйства и продовольствия при обмене сведениями об уборочной кампании, допущенных нарушениях и проблемах.

Под пристальным вниманием прокуроров находятся вопросы соблюдения трудового законодательства и охраны труда работников села, своевременности выплаты им заработной платы.

Обеспечение законности в ходе уборочной кампании находится на контроле Генеральной прокуратуры и осуществляется с учетом всех аспектов национальной безопасности во взаимодействии с другими контролирующими и надзорными органами государства.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.08.2017
валюта курс
EUR 2.3169
USD 1.9568
RUB 3.2225
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.08.2017
валюта курс +/-
EUR 2.3169 +0.0069
USD 1.9568 +0.0056
RUB 3.2225 +0.002
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3120 2.3170
USD 1.9540 1.9580
RUB 3.2200 3.2250
подробнее

Конвертация в банках
на 03.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1820 1.1880
EUR/RUB 71.5000 72.1000
USD/RUB 60.4000 60.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте