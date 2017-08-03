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ЭКОНОМИКА РБ
ЛУКАШЕНКО ПОТРЕБОВАЛ НЕ ДОПУСТИТЬ СЕЗОННЫХ КОЛЕБАНИЙ ЦЕН НА ПЛОДООВОЩНУЮ ПРОДУКЦИЮ В МИНСКЕ
15:08 03.08.2017
Александр Лукашенко на республиканском селекторном совещании по вопросам уборки урожая в 2017 году потребовал от председателя Мингорисполкома Андрея Шорца не допустить сезонных колебаний цен на плодоовощную продукцию в Минске.
«По запасам на зиму для двухмиллионного Минска и гостей, которые приедут, договоры должны быть заключены. Вы закупите столько, сколько надо, чтобы у нас не было сезонного колебания цен», – сказал президент.
А. Лукашенко подчеркнул, что все склады и хранилища столицы должны быть использованы при необходимости для хранения урожая, в том числе Минской области.
Относительно цен председатель Мингорисполкома заверил, что ситуация контролируемая.
«Мы ежедневно отслеживаем цены как в торговой сети, так и на рынках», – сказал А. Шорец.
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