Александр Лукашенко на республиканском селекторном совещании по вопросам уборки урожая в 2017 году потребовал от председателя Мингорисполкома Андрея Шорца не допустить сезонных колебаний цен на плодоовощную продукцию в Минске.

«По запасам на зиму для двухмиллионного Минска и гостей, которые приедут, договоры должны быть заключены. Вы закупите столько, сколько надо, чтобы у нас не было сезонного колебания цен», – сказал президент.

А. Лукашенко подчеркнул, что все склады и хранилища столицы должны быть использованы при необходимости для хранения урожая, в том числе Минской области.

Относительно цен председатель Мингорисполкома заверил, что ситуация контролируемая.

«Мы ежедневно отслеживаем цены как в торговой сети, так и на рынках», – сказал А. Шорец.