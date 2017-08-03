Белорусская железная дорога за неделю по системе динамического ценообразования на поезд Минск-Рига №87/88 реализовала около 70 билетов, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, Белорусская железная дорога с 25 июля открыла продажу проездных документов на поезд Минск–Рига с применением системы динамического управления тарифами в международном сообщении как при проезде «туда», так и «обратно».

Начиная с даты отправления поезда 1 сентября, стоимость проездных документов (билетов) формируется в зависимости от сроков их приобретения пассажирами и уровня населенности вагона соответствующего типа.

Покупая билеты за 45—11 суток до отправления поезда при наполняемости пассажирского вагона менее 10%, стоимость проезда будет в два раза ниже, чем за 10 дней до отправления. По мере процента заполняемости вагона в данный период стоимость проезда будет увеличиваться до полной величины.

Данный проект в целях повышения привлекательности пассажирских перевозок железнодорожным транспортом и снижения тарифной нагрузки на пассажиров БЖД реализует совместно с Латвийской железной дорогой.