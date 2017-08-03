Органы финансовых расследований Комитета государственного контроля по фактам уклонения от уплаты налогов возбудили уголовное дело в отношении руководителей одного из профессиональных союзов, не входящих в Федерацию профсоюзов Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, в ходе проверки установлено, что председатель и главный бухгалтер профсоюзной организации с целью личного обогащения открыли от имени профсоюза счета в зарубежных банках, на которые постоянно поступали крупные суммы денежных средств (речь идет о сотнях тысяч долларов США).

При этом должностные лица профсоюза нарушили требование Национального банка Беларуси о необходимости получения специального разрешения на открытие счетов за рубежом.

Таким образом они пытались скрыть факты получения за пределами нашей страны доходов и уклониться от уплаты налогов с этих доходов. Полученные деньги обналичивались и перевозились в республику, для чего данные должностные лица регулярно выезжали за пределы страны.

По данным фактам управление Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Минской области и Минску в отношении двух должностных лиц возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси.

Работниками финансовой милиции проводятся неотложные следственные действия, направленные на документирование противоправной деятельности должностных лиц профсоюза, а также выявление иных нарушений законодательства Беларуси. Также решается вопрос о задержании виновных лиц.

В настоящее время данный профсоюз продолжает действовать, его работа не парализовывалась.