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ЭКОНОМИКА РБ


ЛУКАШЕНКО ПОТРЕБОВАЛ СКОРЕЙШЕГО ВЫХОДА НА УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНОВЫХ В 45 Ц/ГА
14:13 03.08.2017

Александр Лукашенко потребовал скорейшего выхода на урожайность зерновых в 45 ц/га. Соответствующее поручение глава государства дал 2 августа на республиканском селекторном совещании по вопросам уборки урожая в 2017 году.

«Чтобы это иметь, должны быть не просто технологии – нужно определиться, на каком поле эти зерновые возделывать. Если вы не можете по технологии обеспечить, тогда и сеять не надо. Если нам 45 центнеров получить урожайность, то на 25% можно будет меньше сеять полей. А это для нас достижимая цифра», - сказал А. Лукашенко.

Он также поручил полностью обеспечить Оршанский льнокомбинат как длинным, так и коротким волокном.

А. Лукашенко подчеркнул, что важно минимизировать потери урожая во время уборки. В этой связи он поручил проработать стратегию перевозки, в том числе с помощью военных. Президент подчеркнул необходимость своевременной выплаты заработной платы в сельскохозяйственных предприятиях.

«Никто бесплатно работать в колхозе, совхозе не будет. Поэтому крестьянам нужно заплатить, если есть задолженность. И надо установить нормальные тарифы, чтобы люди заработали нормальные деньги в эти месяцы», – отметил А. Лукашенко.

Глава государства поручил правоохранительным органам и Комитету государственного контроля выявить и наказать виновных в срыве уборочной кампании.

«Если мы это не сделаем, это будут просто разговоры, и на местах махнут руками – поговорили и забыли. Я не забуду. Все виновные должны быть привлечены к ответственности. С 1 октября начинайте мониторить и принимать меры, спрашивайте с руководителей», - сказал президент.

Он также подчеркнул важность использования местных видов топлива в зерносушилках.

«Я настаиваю, что погода неплохая, надо уметь убирать. Не ждите. 20% влажность зерна – немедленно начинайте уборку. Привезете на склад, досушите», - отметил А. Лукашенко.
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