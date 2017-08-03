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ЭКОНОМИКА РБ


БЖД ОРГАНИЗОВАЛА ПРОПУСК КОНТЕЙНЕРНОГО ПОЕЗДА ИЗ ЕВРОПЫ В КИТАЙ ЧЕРЕЗ ПОГРАНПЕРЕХОД «БРУЗГИ–КУЗНИЦА»
13:43 03.08.2017

Белорусская железная дорога организовала пропуск контейнерного поезда из Европы в Китай через пограничный переход «Брузги—Кузница».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, это первый контейнерный поезд, который проследовал по новому маршруту через белорусско-польский погранпереход «Брузги—Кузница».

31 июля со ст. Лодзь (Польша) назначением в Чэнду (Китай) был отправлен первый контейнерный поезд. В составе поезда находится сорок один 40-футовый контейнер.

Поезд прибыл на станцию Брузги, где оперативно и без задержек было произведено переоформление документов, а также перегруз в вагоны широкой колеи.

Ориентировочное время в пути от станции отправления до станции назначения составит около 14 суток.

Оператором данного контейнерного поезда по территории Европы выступает ООО «Белинтертранс-Германия», а по территории колеи 1520 — АО «ОТЛК».

Дополнительный маршрут перевозок из Европы в Китай через пограничный переход «Брузги—Кузница» позволит увеличить транзит грузов по межгосударственным стыкам.

Белорусская железная дорога уделяет большое внимание созданию благоприятных условий для привлечения дополнительных грузопотоков в сообщении Восток—Запад—Восток.

В рамках расширения географии и оптимального использования имеющихся пропускных способностей на белорусско-польских погранпереходах БЖД обеспечивает пропуск контейнерных поездов через пограничные переходы Брузги—Кузница Белостоцкая, Свислочь—Семянувка.

Станция Брузги располагает развитой инфраструктурой, где осуществляется переработка тяжеловесных грузов, 40-футовых контейнеров, а также сыпучих и лесных грузов. На грузовом терминале станции возможно организовать перегруз грузов в количестве 130 вагонов в сутки с колеи 1520 мм в вагоны колеи 1435 мм.

Также площадка грузового терминала позволяет обеспечить максимальный объем хранения 40-футовых контейнеров в количестве 160 единиц.
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